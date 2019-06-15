Индия вводит пошлины на американские товарыРИА Новости вчера в 14:44

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.

Наука Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.

Армия и оружие Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.

Единоборства Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.

Происшествия В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.

Футбол Украинец Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира (U-20), победив в финале Южную Корею (3:1). Голкипер украинской команды Андрей Лунин получил «Золотую перчатку» как лучший вратарь турнира.

Общество Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Единоборства Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Происшествия Падение Як-52 в воду во время авиашоу в Польше попало на видео Самолет Як-52 упал в реку Вислу по время авиационного шоу в польском городе Плоцке, погиб пилот, передает ТАСС.

Футбол Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.

Технологии В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей Создатели видео вдохновлялись сценами из роликов с испытаниями подобных роботов, которые проводят их создатели из компании Boston Dynamics.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.