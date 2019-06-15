Политика

Индия введет пошлины на товары из СШАГазета.Ru вчера в 13:35

Индийская сторона не назвала сумму, на которую хотят ввести пошлины, но до этого Нью-Дели сообщал о сумме около $241 млн. Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
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Индия ввела дополнительные тарифы на товары из США

РБКвчера в 16:32

Индия сегодня введёт пошлины на товары из США

Эхо Москвывчера в 23:04

Индия ужесточила пошлины на американские товары

Взгляд.рувчера в 15:32

СМИ: Индия получит свыше $217 млн после повышения пошлин на 28 товаров из США

ТАСС02:11

Индия введет повышенные пошлины на ряд товаров из США

Экономика сегоднявчера в 13:53

Индия наложит ответные тарифы на 29 американских товаров

REGNUMвчера в 05:31

Индия после годовой отсрочки планирует ввести пошлины на импорт из США

Вести.Финанс14 июня в 07:57
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:31, Вашингтон
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено вчера в 14:06
Здоровье

27 тысяч человек отмечают сегодня в регионе День медработника

День медицинского работника отмечают сегодня, 16 июня, в третье воскресенье месяца.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон

В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.
Обновлено в 04:24
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Религия

Православные отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Здоровье

Ароматные и полезные. Рецепты заготовок, которые всегда получаются

Представляем вашему вниманию рецепты из книги Инны Метельской-Шереметьевой "Кулинарная КОНСЕРВАтория" Удивительные яблоки Ингредиенты: 5 средних яблок, сок 1 лимона, 4 киви, 1 ст. ложка воды, 600 г сахара.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Общество

Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»

Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59
Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

Обновлено в 03:20
Происшествия

В Пензенской области задержали еще 12 участников массовой драки

Следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали еще 12 участников драки, в которой погиб житель села Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 03:28
Спорт

В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей

Бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский опубликовал расследование проведения чемпионата Moscow Cyber CUP по FIFA 19 в своём Telegram-канале «Штаны на киберлямках».
Обновлено 13 июня в 04:29
Политика

Володин поздравил Терешкову с 56-летием со дня ее полета вокруг Земли

Обновлено в 02:02
Общество

Петербургский школьник заплатит за выпускной банкет 1773 рубля

По результатам подсчетов, школьнику из Санкт-Петербурга выпускной банкет обойдется в 1773 рубля, а московскому — в 2440 рублей.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Путешествия

Москва вошла в тройку лучших городов для медицинского туризма

За Тель-Авив проголосовали 27% участников опроса, Берлин – 8% и Сеул – 4%. Медицинский туризм включает в себя получение медицинских услуг за пределами региона проживания, а также совмещение отдыха с лечением в России и за ее пределами.
Обновлено в 02:27
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Авто

На новые автомобили в мае россияне потратили почти 163 млрд рублей

В мае текущего года российские автолюбители потратили на покупку новых машин 163 млрд рублей, что на 17 млдр рублей меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:40
Финансы

Центральный банк снизил ключевую ставку

Последний раз главный Банк России принял такое решение в марте 2018 года. Тогда ставку снизили до 7,5% годовых.
Обновлено 14 июня в 10:03
Футбол

Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»

Вратарь Джанлуиджи Буффон, покинувший «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 03:59
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Пугачева восхитила поклонников селфи с красной помадой

Примадонна российской эстрады Аллы Пугачевой восхитила поклонников новым селфи в Instagram.
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
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