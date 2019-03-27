Индия успешно сбила спутник на околоземной орбитеРИА Новости 03:43

с чего всё началось

Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Хоккей Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.

Общество Умер самый уродливый пес Великобритании Пес по кличке Чейз, который считался самой уродливой собакой в Великобритании, умер в возрасте 16 лет от панкреатита.

Происшествия Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Шоу-бизнес Ланской ответил на обвинения касательно Началовой Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.

Шоу-бизнес Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.

Общество В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.

Политика Порошенко назвал Путина главным противником на выборах Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.

Футбол Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".

Политика В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.

Происшествия DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.

Космос В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.

Транспорт Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.

Армия и оружие Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.

Политика Испанский суд выдал ордера на арест атаковавших посольство КНДР Один из международных ордеров на арест касается лидера оппозиционной северокорейской группировки «Свободный Чосон», взявшей на себя ответственность за инцидент.

Культура Минкульт объединит Александринский и Волковский театры Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.