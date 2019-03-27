Индия сбила спутник и объявила себя космической державойРБК 04:14

Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. Он назвал это крупным прорывом в индийской космической программе, передает Reuters.

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

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