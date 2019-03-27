Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державойРИА Новости 08:26
По словам Моди, речь идет об испытаниях в рамках "миссии Шакти", а спутник, который поразила ракета, находился в 300 километрах от Земли. Премьер назвал это событие историческим, отметив, что до этого только три страны — США, Россия и Китай — добились таких достижений.
Читать в источнике
Оценить325
Индия теперь крупная космическая держава. Меньше чем за три минуты сделанная в Индии противоспутниковая ракета сбила спутник на низкой околоземной орбите.
— Нарендра Моди, индийский политикПолит.ру 05:17
с чего всё началось
Ранее 27 марта стало известно, что в Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.Известия08:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Политика
Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву
Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года
Обновлено в 05:12
Экономика
«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом Арбате
«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате.
Обновлено в 08:11
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Авто
Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка
Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил решение американской компании Ford свернуть самостоятельный бизнес в РФ из-за проблем со сбытом продукции.
Обновлено в 09:05
Политика
Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источник
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рожденья 26 марта не в России, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:09
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Космос
Полёты в космос станут совершаться из аэропорта в ОАЭ
Международный аэропорт города Аль-Айн в Объединённых Арабских Эмиратах станет местом запуска в космос суборбитального корабля SpaceShipTwo.
Обновлено 25 марта в 17:48
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено в 06:18
Политика
В НАК отметили радикализацию молодежи в России
В России наблюдается саморадикализация молодежи, которую уже не всегда напрямую идеологически "обрабатывают" террористы, заявил журналистам в среду руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Андрей Пржездомский.
Обновлено в 05:02
Хоккей
«Салават Юлаев» готовится к финалу Восточной конференции
Финал конференции начнётся 29 и 31 марта в Балашихе. В Уфе игры состоятся 2 и 4 апреля.
Обновлено в 03:21
Общество
Власти Башкирии разберутся с увольнениями в роддоме Салавата
Утечку кадров из роддома, где акушеры аплодировали «высоким» зарплатам, проверит правительство Башкирии.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Андрей Чибис дал 10 дней министерству здравоохранения на подготовку плана по улучшению медицины в Мурманской области
На базе МАГУ предложено создать кафедру лечебного дела. По итогам встречи Чибис поручил за 10 дней подготовить план исправления ситуации.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала Собчак, какое наследство ей оставил Малашенко
В беседе с телеведущей Ксенией Собчак вдова медиаменеджера Игоря Малашенко рассказала о том, что ей оставил покойный супруг.
Обновлено в 08:42
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Общество
Поселок Мурино официально стал городом
Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Андрей Малахов подвёл итоги экспедиции на перевал Дятлова
Сегодня, 26 марта, на канале "Россия 1" вышел второй выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, посвящённый перевалу Дятлова.
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:54
Спорт
Путин: Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнила все требования по части совершенствования борьбы с допингом, призвав также сделать все возможное, чтобы никто из членов российской сборной не подвергался никаким ограничениям на Олимпиаде в Токио в 2020 году.
Обновлено в 08:54
Экономика
Россияне получат цифровые профили
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект закона о создании цифровых профилей российских граждан, где будет содержаться информация об их паспортных данных, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:47
Политика
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58