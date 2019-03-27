Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державойРИА Новости 08:26

с чего всё началось

Индия теперь крупная космическая держава. Меньше чем за три минуты сделанная в Индии противоспутниковая ракета сбила спутник на низкой околоземной орбите.

По словам Моди, речь идет об испытаниях в рамках "миссии Шакти", а спутник, который поразила ракета, находился в 300 километрах от Земли. Премьер назвал это событие историческим, отметив, что до этого только три страны — США, Россия и Китай — добились таких достижений.

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

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