Индия сбила спутник и объявила себя космической державойИзвестия 05:49

с чего всё началось

Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите.

В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.

Политика AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Происшествия Экс-министр Абызов доставлен в суд Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.

Политика Кемеровская область официально получила второе название Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.

Космос «Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС На протяжении двух лет микробы подвергались разным экстремальным воздействиям, схожих с условиями открытого космоса и пребывания на Марсе.

Культура Александринский и Волковский театры планируют объединить Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.

Политика Погранслужба Украины объяснила, почему пустила Бойко и Медведчука в РФ Госпогранслужба Украины заявила, что у пограничников не было оснований не выпускать из страны политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которые в ходе визита в Москву провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Политика Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн "Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.

Политика Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом» Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.

Политика Сенаторы США потребовали новых санкций против РФ после провала Мюллера Член Сената США от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм потребовал ввести новые санкции против РФ после провала Мюллера.

Наука В России приступили к разработке нового речного экраноплана По рекам экраноплан сможет передвигаться со скоростью не более 180-200 километров в час (данный предел установлен законами о речном судоходстве).

Здоровье В России растет число детей, страдающих от сезонной аллергии За четыре года количество страдающих аллергическим ринитом возросло на 5%. Если в 2014 году число детей, подверженных данному заболеванию, составляло 498 на 100 000 человек, то к 2017 году оно прибавилось на целых 23 тысячи, о чем гласит статистика Минздрава РФ.

Общество Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.

Происшествия В офис московского «Яблока» пришла полиция Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.

Политика Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.

Политика Порошенко назвал главного оппонента на выборах Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.

Единоборства Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре» Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.

Армия и оружие В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр» Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.

Технологии Сбербанк разрешит менять ПИН-код карт через смартфоны Сбербанк в апреле планирует разрешить пользователям менять ПИН-код от карты через приложение "Сбербанк Онлайн".

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Политика Определился лидер президентской гонки на Украине По данным опроса общественного мнения, за несколько дней до выборов президента на Украине лидером гонки остается Зеленский, который опережает ближайшего преследователя почти на 10 процентных пунктов, пишет Reuters.

Происшествия В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).

Экономика Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.

Футбол Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.

Политика В США умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл Энди Маршалл, который проработал более 40 лет в качестве сотрудника Управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет.

Спорт Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.