Экономика

Индия решила ввести карательные пошлины на экспорт из США
Известия
20:49

Карательные пошлины вырастут до 30%, объем экспорта товаров, которых они коснутся, составляет $857 млн. При этом на данный момент Индия остается единственной страной, которая заявила об ответных пошлинах в отношении США, но до сих пор их не ввела.
Известия20:49

Подробнее о событии

Власти Индии решили ввести карательные пошлины на экспорт из США

Невские Новости22:37

Индия приготовила экспорту из США карательные пошлины

News.ru22:22

Индия решила ввести карательные пошлины на экспорт из США

Известия20:49

Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США

REGNUM06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Обновлено в 20:59
Происшествия

Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализован

Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано, заявил «РИА Новости» представитель компании «РН-Юганскнефтегаз».
Обновлено в 18:21
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок

"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:30
Хоккей

Сборная Финляндии по хоккею выиграла молодежный ЧМ

Молодежная сборная Финляндии по хоккею победила команду США в финале чемпионата мира в Канаде.
Обновлено в 22:50
Хоккей

Российские хоккеисты выиграли бронзу МЧМ

Обновлено в 18:31
Происшествия

В многоэтажном доме в Мариуполе произошел взрыв

В Мариуполе произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Обновлено в 23:00
Космос

Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места массовой драки студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ).
Обновлено в 13:56
Политика

Американские сенаторы назвали Украину «неуправляемой проблемой»

Многие американские сенаторы считают, что Украина стала неуправляемой проблемой для США и Евросоюза.
Обновлено в 21:34
Политика

Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора между Японией и Россией принесет пользу для региональной безопасности, а следовательно станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено в 20:52
Экономика

В Банке России рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году

К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Обновлено в 20:41
Политика

Умер бывший глава Пентагона Браун

Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.
Обновлено в 21:36
Происшествия

В Таиланде перевернулся туристический автобус

Шесть человек погибли и 50 пострадали в ДТП с участием двухэтажного туристического автобуса в Таиланде.
Обновлено в 23:20
Спорт

Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов

Обновлено в 14:16
Хоккей

Капитан сборной России заткнул уши перед канадскими трибунами

Во втором периоде Костин сделал счёт 3:1, после чего демонстративно заткнул уши.
Обновлено в 20:28
Политика

Турция отказалась от предложения США по поводу российских С-400

Обновлено в 16:44
Армия и оружие

Двое британских военных ранены при обстреле в Сирии

Двое военных из Великобритании получили ранения во время нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 19:55
Хоккей

Валерий Брагин поставил оценку сборной России за МЧМ-2019

Обновлено в 19:51
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Обновлено в 08:42
Происшествия

Сапер погиб при обезвреживании бомбы у церкви в Каире

Сапер погиб при обезвреживании взрывного устройства, найденного у одной из церквей на востоке Каира.
Обновлено в 18:08
Общество

Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США

Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В нацпарке Приморья задержали двух вооруженных браконьеров

В национальном парке "Земля леопарда" задержали двух вооруженных нарушителей. Еще один, угрожая госинспекторам оружием, сумел скрыться.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия

Находящаяся в коме американка забеременела и родила ребенка

Обновлено в 11:30
Технологии

В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков

Обновлено в 08:20
Политика

Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам.
Обновлено в 18:59
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Главное