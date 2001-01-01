Индия прекратила закупать иранскую нефтьREGNUM 25 мая в 04:23

Вашингтон в порядке исключения разрешил восьми странам, в том числе и Индии, продолжать закупать нефть у Ирана. Исключительные условия действовали до 2 мая 2019 года. Отметим, что Индия занимала второе место после Китая по объему закупок иранской нефти.

Здоровье Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Происшествия Подросток ударил школьницу топором В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

Происшествия Главный «вор в законе» Томской области арестован По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.

Политика Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".

Происшествия Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.

Происшествия Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.

Шоу-бизнес Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.

Авто Объем производства авто в Петербурге вырос на 7% По итогам апреля 2019 года объем производства составил 36,3 тысячи авто, что на 11% больше, чем за апрель 2018 года.

Экономика На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.

Общество Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.

Политика Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Политика Канцлер Австрии Курц оказался на грани отставки Решение о вынесении вотума недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут принять на экстренном заседании парламента, сообщает Deutsche Welle, со ссылкой на председателя нижней палаты австрийского парламента Вольфганга Соботку.

Авто Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Армия и оружие В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.

Шоу-бизнес Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Армия и оружие Пограничники заявили о готовности отразить провокации Украины Руководитель департамента Береговой охраны добавил, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года был не первым случай проведения Украиной провокаций, «которые посягают на суверенитет России в морских акваториях и в отношении российских судов».

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Политика Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

Авто Спрос на кабриолеты остается немецким Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Происшествия Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.