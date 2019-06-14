Экономика
Индия повысит пошлины на американские товарыPravda.Ru вчера в 10:58
Власти Индии хотят повысить пошлины на американские товары в связи с недавним решением Дональда Трампа отобрать все торговые привилегии у страны. Президент США решился на такой поступок из-за того, что Индия собирается приобрести у России комплексы C-400.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:00, Вашингтон
Политика
Путин заявил о «боях без правил» в экономике
«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», — цитируют «Известия» Путина.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Для чемпионства Кононову надо купить четырех игрочищ». Романцев и Ярцев - о «Спартаке»
Ярцев: – Думаю, не только для меня, для многих появление Кононова было неожиданностью.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
1. Конфликт жителей села с цыганами перерос в драку со стрельбой Инцидент произошел в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.
Обновлено в 04:23
Политика
Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено 13 июня в 06:42
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье
Пик активности. В Горном Алтае клещи кусают чаще, чем в прошлом году
Пик активности клещей в Республике Алтай наблюдается прямо сейчас.
Обновлено в 04:46
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
Обновлено в 04:45
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Обновлено в 03:45
Политика
Эквадор расследует шпионаж Ассанжа
В Эквадоре началось расследование предполагаемых случаев шпионажа со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:57
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Старший сын Соколова дал показания по делу об убийстве своей матери
Старший сын бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Максим дал показания по делу об убийстве своей матери, Ирины, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:36
Авто
Jeep Renegade PHEV скоро представят публике
Автомобильный бренд Jeep в скором времени официально представит гибридную версию популярного внедорожника Jeep Renegade.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ
Обновлено в 03:15
Происшествия
«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
На Серовском тракте погиб пассажир в результате ДТП с опрокидыванием
В иномарке, кроме водителя (1997 год рождения), находились две девушки (1997 и 1998 г.р) и двое молодых мужчин (1991 и 1992 г.р.). Последний скончался в больнице от полученных травм.
Обновлено в 04:33
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Авто
Владивосток начал производство двигателей для Японии
Обновлено в 03:50
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия
Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком
Обновлено вчера в 06:40
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46