Политика
Индия повысит пошлины на американские товарыPravda.Ru вчера в 10:58
Власти Индии хотят повысить пошлины на американские товары в связи с недавним решением Дональда Трампа отобрать все торговые привилегии у страны. Президент США решился на такой поступок из-за того, что Индия собирается приобрести у России комплексы C-400.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:19, Вашингтон
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Общество
15 июня 1914 года родился Юрий Андропов
Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982-1984 гг. родился 15 июня 1914 года. Андропов являлся председателем КГБ при СМ СССР в 1967-1982 годах.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Московский городской суд отменил приговор Пресненского суда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и вынес новое решение, сообщает РИА Новости.
Обновлено 13 июня в 10:01
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 08:03
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности развития инфраструктуры в Донбассе, в том числе, за счет привлечения инвестиций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе
В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Спорт
Загитова показала номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии откатала показательную программу под песню Billie Eilish Bad Guy.
Обновлено в 07:46
Технологии
Робот дал отпор своим обидчикам
Обновлено в 07:21
Политика
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня, относительно роспуска парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.
Обновлено в 07:50
Транспорт
На Крымском мосту соединили первые рельсы
На Крымском мосту строители в пятницу, 14 июня соединили рельсы первого железнодорожного пути.
Обновлено вчера в 07:06
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Футбол
Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)
В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено 13 июня в 10:00
Происшествия
Неизвестные на машине обстреляли из пейнтбольных ружей семерых прохожих в Екатеринбурге
В ночь на 15 июня в Екатеринбурге неизвестные на автомобиле «ВАЗ-2114» открыли огонь из пейнтбольных ружей по прохожим.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Двое граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса и автомобиля в турецком городе Анталья.
Обновлено в 06:48
Политика
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей
Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото, где она запечатлена вместе с певицей.
Обновлено в 06:16
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08