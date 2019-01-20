Индия перейдет на экологический стандарт Евро-6 с апреля 2020 годаREGNUM вчера в 14:17

Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что экологический стандарт Евро-6 вступит в силу в Индии с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Индия перейдет на экологический стандарт Евро-6 с апреля 2020 года

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