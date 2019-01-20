Энергетика
Индия перейдет на экологический стандарт Евро-6 с апреля 2020 годаREGNUM вчера в 14:17
Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что экологический стандарт Евро-6 вступит в силу в Индии с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».
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Происшествия
Умер самый старый мужчина на планете
Обновлено в 02:50
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Кино
Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 03:47
Теннис
Шарапова вылетела из Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила представительнице Австралии Эшли Бартли в 4-м круге турнира Большого шлема Australian Open, передает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook
«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
Обновлено вчера в 14:13
Гаджеты
Все три смартфона Galaxy S10 показали на одной картинке
Авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился рендером новых корейских смартфонов Samsung Galaxy S10 E, S10 и S10+ в чехлах.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Два человека погибли и 14 пострадали при пожаре в Куршавеле
Обновлено в 03:38
Авто
Владелец LADA Vesta рассказал о затратах на содержание авто
Именно поэтому, как отметил владелец «Весты», в дорогостоящем масле нет никакого смысла – лучше менять его чаще, чем рекомендует производитель.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
В Москве к задержанным участникам акции не пускают защитника
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов
В Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
Обновлено вчера в 23:07
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Москве
Обновлено вчера в 15:43
Авто
В Сети новый BMW X3 M полностью рассекречен до премьеры
Интернет-ресурсом Motor1 были размещены фотоснимки новой версии BMW X3 M, на которых можно разглядеть все особенности кроссовера.
Обновлено в 02:54
Политика
Nikkei: Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan
Правительство Франции требует от Японии осуществить объединение Renault и Nissan, которые в настоящее время образуют альянс, в единую холдинговую корпорацию.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщает издание El Universal. Ранее сообщалось о 73 погибших и 76 раненых.
Обновлено в 01:26
Наука
В Ташкенте нашли потерянные при Сталине сокровища
В Ташкенте в подвале одного из старинных зданий были обнаружены сокровища, считавшиеся потерянными более 80 лет назад.
Обновлено в 03:20
Космос
Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства
Обновлено вчера в 18:28
Общество
МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США
Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил российских граждан о сильных ливнях и снегопадах в центральной и северо-восточной частях США, из-за которых отменено более 1 тыс. авиарейсов.
Обновлено вчера в 18:26
Кино
Фильм «Зеленая книга» получил главную премию Гильдии продюсеров США
Обновлено в 03:27
Общество
Дептранс рекомендовал водителям быть аккуратными за рулем
Обновлено в 03:07
Культура
Медведев поздравил композитора Дашкевича с юбилеем
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств России Владимира Дашкевича с 85-летием, отметив, что без его музыки невозможно представить многие фильмы, ставшие классикой отечественного кино.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В окрестностях Дамаска прогремел взрыв
Взрыв произошел в пригороде сирийского Дамаска на автомобильной дороге, сообщает в воскресенье государственное агентство SANA.
Обновлено в 02:00
Общество
Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку
Специалисты Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили на Курильском озере возле кордона "Озерной" медведя, который к середине января до сих пор не впал в зимнюю спячку.
Обновлено вчера в 21:10
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.
Обновлено вчера в 04:22
Авто
Эксперты назвали надежные японские автомобили за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали ТОП-4 самых надежных японских автомобилей на российском рынке стоимостью до 200 тысяч рублей.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
На железнодорожном переезде в Саратовской области произошло ДТП
Авария произошла 19 января в 23:34 на регулируемом железнодорожном переезде Новая Липовка на 273-м километре автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка в Саратовском районе Саратовской области.
Обновлено в 03:40
Транспорт
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Афганистане боевики атаковали конвой губернатора провинции Логар
Восемь человек погибли, еще 10 пострадали в результате атаки на автомобильный конвой в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на местных чиновников.
Обновлено в 02:54
Общество
«Кровавая Луна»: как пройдет затмение 21 января
Обновлено 18 января в 10:26