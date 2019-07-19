Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57Страна Советов on-line 01:36
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова. Об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда", сообщается на сайте РИА Новости.
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с чего всё началось
Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.Красная звездавчера в 17:30
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Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
Наибольшее число специалистов (1,96 тыс. человек) с ежемесячными зарплатами более 1 млн рублей задействованы торговле, а также в сфере ремонта транспорта.
Обновлено в 07:37
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Эксперты не видят условий для ипотечного кризиса в России
Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил он, отметив, что в отличие от американского рынка, в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом.
Обновлено в 07:02
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash. Чурикова упала со сцены во время спектакля.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург восстанавливать свою работу на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш, которую залили гудроном, сообщают организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:32
Путешествия
Туристы Кубани получили штрафы за отказ платить курортный сбор
Побывавшие на курортах Краснодарского края туристы, которые не пожелали оплатить курортный сбор, начали получать штрафы, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 06:16
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Политика
МИД России сообщил о консультациях с Нидерландами по МН17
Обновлено в 07:38
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Xiaomi представит игровой смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено в 05:40
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Мутко доложил Путину о вынужденном отключении 40 сел в Иркутской области
В пятницу, 19 июля, в Иркутской области, где прошло наводнение, «пришлось обесточить практически 40 населенных пунктов», сообщил зампред правительства Виталий Мутко президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
Обновлено в 07:31
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».
Обновлено в 04:41
Экономика
Суд в Москве по иску «Траста» взыскал 4,5 млрд рублей с O1 Group Минца
Девятый арбитражный апелляционный суд по иску банка "Траст" взыскал более 4,5 миллиарда рублей с кипрской O1 Group Limited бизнесмена Бориса Минца, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части постановления суда.
Обновлено в 06:48
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах.
Обновлено в 05:42
Политика
Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой
Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Экономика
Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году
Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2020 году останутся на нынешнем уровне — 1,5 тыс. и восемь тыс. руб соответственно.
Обновлено в 05:28
Политика
Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США
Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37