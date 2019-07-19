Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57Страна Советов on-line 01:36
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова. Об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда", сообщается на сайте РИА Новости.
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с чего всё началось
Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.Красная звездавчера в 17:30
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