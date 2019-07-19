Армия и оружие

Индия назвала условие закупки истребителя Су-57Lenta.ru 19:31

В апреле 2018 года стало известно, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.
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с чего всё началось

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»

Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.
Красная звезда17:30

Подробнее о событии

В Индии рассказали о задачах учений «Индра-2019»

RT на русском19:27

В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения

РБК18:59

Индия запросила у России предложение по модернизации своих Су-30МКИ

ТАСС17:49

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»

Красная звезда17:30

Индия назвала условие закупки истребителя Су-57

Lenta.ru19:31

Индия назвала условие закупки истребителя Су-57

РИА Новости19:13

Глава ВВС Индии: мы можем нанести авиаудар при любых погодных условиях

REGNUM05:40
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Шоу-бизнес

Ее схватили за шею: Олешко оправдал агрессивную Ротару

Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево

Обновлено в 20:56
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Здоровье

Лицо филиппинца увеличилось в три раза из-за непонятной болезни

Загадочная болезнь увеличила лицо жителя острова Лейте (Филиппины) в три раза. Историю мужчины опубликовал Daily Mail.
Обновлено в 20:36
Экономика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Культура

Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены

Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Гаджеты

В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6

В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6.
Обновлено в 07:38
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Завершено следствие по делу Александра Шестуна

Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 18:53
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Обновлено в 07:33
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Футбол

УЕФА отстранил клуб из Бельгии от участия в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил бельгийский клуб «Мехелен» от участия в Лиге Европы.
Обновлено в 17:45
Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»

Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Кино

HBO перезапустит сериал «Сплетница»

Сериал «Сплетница» основан на серии романов Сесили фон Цигезар. Шоу было популярно в период с 2007 по 2012 годы.
Обновлено в 04:07
Политика

Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку.
Обновлено в 17:54
Происшествия

В аэропорту японской Нагои отменили все рейсы из-за попадания молнии

Обновлено в 19:53
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.
Обновлено в 12:32
Футбол

Резиуан Мирзов перешел в «Спартак»

Мирзов перешел в «Ростов» в 2017-м году.
Обновлено в 11:55
Экономика

Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к «Открытию» на ₽9,5 млрд

Арбитражный суд Москвы отклонил иск "IQG управление активами" — управляющей компании негосударственного пенсионного фонда "Сафмар" — к банку "ФК Открытие" как к правопреемнику Бинбанка о взыскании убытков из-за неисполнения оферты по облигациям "Открытия Холдинг" на 9,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ФК Открытие".
Обновлено вчера в 12:22
Недвижимость

В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки

В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно

Обновлено в 16:03
Политика

Трамп обсудил с премьером Нидерландов авиакатастрофу MH17

Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу по поводу расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.
Обновлено в 20:24
Экономика

Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ

В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек

Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16
Наука

Ученые открыли новый вид динозавра с утиным клювом

Специалисты из Института палеонтологии Микеля Крузафона обнаружили нового динозавра, который относится к виду Aquilarhinus palimentus.
Обновлено 16 июля в 10:18
Музыка

Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области

Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено в 15:28
Политика

Госдума уточнила определение шпионских устройств

Госдума в ходе пленарного заседания в четверг приняла в третьем чтении законопроекты, которые разъясняют понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 07:24
Война в СирииБольше новостей по теме
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