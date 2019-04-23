Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактовКомсомольская правда вчера в 23:57

Власти Шри-Ланки еще в начале апреля получали от спецслужб США и Индии предупреждения об опасности террористических актов в храмах и туристических местах, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономики страны Харшу де Силву.

Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов

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