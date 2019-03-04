Индия и Пакистан обстреляли друг друга в КашмиреГазета.Ru 02:27

Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА "Новости". Он рассказал, что пакистанская армия открыла огонь поздно ночью.

Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

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