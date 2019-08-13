ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).

с чего всё началось

При выдаче заемных средств российские банки начнут учитывать индивидуальный кредитный рейтинг заемщика, что серьезно изменит процесс одобрения кредитов. Как считает эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев, такие изменения пойдут на пользу заемщиков, оградив их от возможных рисков.

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