Финансы

Индекс МосБиржи вновь обновил максимумИнтерфакс 04:39

Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
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Индекс Мосбиржи установил новый рекорд

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Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
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Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
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Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

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Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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Общество

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Ученые прогнозируют полное солнечное затмение, которое сегодня смогут наблюдать жители земли. Однако в России его увидеть не удастся.
Обновлено 01 июля в 19:28
Происшествия

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Обновлено вчера в 12:45
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Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Авто

Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70

В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50
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Грузинских регбистов прогнали из московского клуба

Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
Обновлено в 05:53
Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле

Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Политика

Иран возобновит обогащение урана с 7 июля

Иран намерен возобновить обогащение урана выше уровня 3,67% с 7 июля, заявил президент республики Хасан Роухани.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале

Обновлено в 05:14
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Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
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ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку

Обновлено в 03:03
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
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Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Политика

Володин: Африка станет партнером ЕАЭС

Страны Африканского континента в ближайшее время могут стать внешнеторговыми партнерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 02:58
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

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Губернатор Красноярска извинился за свои слова

Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников

В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.
Обновлено в 05:08
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В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
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Учёные объяснили феномен Мёртвого моря

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У пикапа Toyota Hilux появилась новая топ-версия

Год назад на российский рынок вышел пикап Toyota Hilux Exclusive — самая дорогая и богатая версия модели.
Обновлено вчера в 12:15
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Власти ввели режим ЧС в Жигаловском и Усть-Илимском районах Иркутской области из-за ухудшения пожарной обстановки, там действуют 9 крупных лесных пожаров.
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Кристина Асмус рассказала, что Гарик Харламов читает ей сказки на ночь

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