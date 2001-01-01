Экономика
Индийских бизнесменов затянуло в «Систему»Коммерсантъ 17:50
В 2020 году АФК «Система» намерена запустить в Индии второй фонд SAF, сообщил Андрей Теребенин. По его словам, размер фонда может составить около $150 млн.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Хоккей
Аскаров стал лучшим вратарём ЮЧМ по хоккею
Голкипер сборной России до 18 лет Ярослав Аскаров был признан лучшим вратарём завершившегося юниорского чемпионата мира.
Обновлено в 16:48
Футбол
«Бенфика» разгромила «Брагу» и вышла на первое место в Примейре
«Бенфика», набрав 78 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Примейры, опередив «Порту» на два очка.
Обновлено в 15:06
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено в 17:19
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Общество
В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие
Первая вечерняя репетиция парада Победы пройдет в Москве на Красной Площади
Первая вечерняя репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в понедельник в Москве.
Обновлено в 17:11
Политика
Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов
Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Глава МИДа правительства нацсогласия Ливии приедет в Москву
Глава МИДа Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла приедет в Москву для обсуждения текущей ситуации в североафриканской стране.
Обновлено в 17:14
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42
ЖКХ
Тепло по полочкам: Вычисляем самую выгодную систему отопления частного дома
В наших широтах центральное отопление, как правило, отключают на майские праздники или сразу после них.
Обновлено в 00:18
Культура
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
По итогам голосования десятилетняя Микелла Абрамова победила в финале конкурса, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 02:37
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Политика
Россия пересмотрит порядок транзита украинских товаров в другие страны
Российское правительство разрабатывает поправки в законодательство о транзите запрещённых к ввозу в РФ товаров с Украины в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 18:21
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Политика
В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах Донбассу
Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой посоветовал Баскову и Малахову «подумать о душе»
Первый муж Юлии Началовой заявил, что он не заставлял ее худеть и не причастен к анорексии, ведь артистка имела сильный характер, и другой человек не мог заставить певицу делать то, чего она не хочет.
Обновлено в 09:29
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Политика
Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 06:57
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов»
Обновлено в 11:33
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Продажи смартфонов Sony опустились до рекордно низкой отметки
Объемы продаж смартфонов Sony снизились до рекордно низкого за последние 10 лет уровня.
Обновлено в 09:45
Экономика
Таможня дает tax free: интуристам вернут налог автоматом
Быстрый возврат Иностранным гостям, сделавшим покупки в российских магазинах, не придется предъявлять бумажные чеки в аэропорту операторам системы tax free, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий
Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено в 13:47