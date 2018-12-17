Финансы
В понедельник, 17 декабря, ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали повышение, продолжив положительную тенденцию, заданную на прошлой неделе. Игроки всё еще находятся на волне оптимизма по поводу итогов региональных выборов и назначения нового руководителя центрального банка.
Finam.Ruвчера в 05:41
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Финансы
Рынок акций РФ снизился на внешнеполитическом негативе
Российский рынок акций в понедельник снизился на фоне негативной конъюнктуры мировых фондовых рынков, рост новых санкционных рисков обусловил во второй половине торгов снижение стоимости российских активов, отмечают эксперты.
Обновлено вчера в 13:54
Финансы
«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» достигла 15,3 млрд рублей
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) банка "Агросоюз", у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 15,3 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 03:18
Финансы
Региональным бюджетам станет тяжелее
Из-за замедления роста экономики (по прогнозам агентства, увеличение реального ВВП в России составит 1,5% против 1,8% по итогам текущего года) сборы налога на прибыль в региональные бюджеты сократятся, а расходы, в частности социальные, вырастут — федеральный центр требует от субъектов РФ достижения целевых показателей по увеличению доходов населения и снижению уровня бедности.
Обновлено в 03:36
Финансы
Переводы с карты на карту в 2018 году выросли вдвое
Средняя сумма одного перевода снижается и составляет в 2018 году около 8,2 тысяч рублей, что ниже прошлогодней цифры примерно на 10-12%.
Обновлено в 02:29
Финансы
Повышение ключевой ставки не отразится на прогнозе Минэкономразвития
17 декабря 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что действующий прогноз его ведомства остаётся в силе, несмотря на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 7,75%. годовых.
Обновлено в 03:49
Финансы
На крипторынке произошел всплеск роста
На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.
Обновлено в 03:18
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 декабря, составляет 66,6208 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 05:30
Финансы
Банк России открыл 5 новых монетных площадок
Первая площадка была открыта в Нижнем Новгороде и в течение месяца инициатива оказалась полезной – в некоторые дни дневной оборот превышал 1,5 тонны монет, причем выполнялись 80% заявок банков.
Обновлено в 04:21
Финансы
Украина направит почти треть бюджета на 2019 год на погашение госдолга
В Минфине Украины заявили, что правительство смотрит на ситуацию со спокойствием Почти треть украинского бюджета на 2019 года будет потрачено на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:33
Финансы
Долги по студенческим кредитам в США обновили рекорд
17 декабря 2018 года стало известно, что объём задолженности по кредитам на высшее образование в США достиг отметки в $1,465 трлн, что является новым рекордом.
Обновлено в 03:29
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня ниже 67 рублей
Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,35—66,85 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено вчера в 02:24
Финансы
Банк «ДОМ.РФ» предлагает новый вклад «Ипотечный»
Банк «ДОМ.РФ» запустил новый вклад «Ипотечный».
Обновлено вчера в 11:51
Финансы
Газпромбанк предлагает дебетовую карту в пакете услуг «Мама и малыш»
Газпромбанк представил тарифы по дебетовым картам, выпускаемым в рамках пакета услуг «Мама и малыш». Категория — Visa Gold и Visa Platinum.
Обновлено в 03:05
Финансы
Срок кредита на санацию Крайинвестбанка вырос на пять лет
17 декабря 2018 года стало известно о пролонгации на пять лет кредита, выделенного ПАО «РНКБ» на санацию АО «Крайинвестбанк».
Обновлено в 02:40
Финансы
Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность
Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено вчера в 08:15