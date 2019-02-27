Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16Наша версия 03:28

Пилот самолета успел катапультироваться. В среду, 27 февраля, индийские средства массовой информации сообщили, что Военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
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с чего всё началось
Утром 27 февраля пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил
 об уничтожении двух индийских самолетов в районе Кашмира и захвате двух летчиков.
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