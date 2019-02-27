Армия и оружие
ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16Наша версия 03:28
Пилот самолета успел катапультироваться. В среду, 27 февраля, индийские средства массовой информации сообщили, что Военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Читать в источнике
Оценить651
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев
«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Политика
"Пьяный, что ли?" В Сети обсуждают выходку Порошенко в Запорожье
Пользователи социальный сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.
Обновлено в 15:22
Политика
За пять дней в Колумбию дезертировало более 400 венесуэльских военных
По меньшей мере 411 венесуэльских военнослужащих дезертировали в Колумбию за последние пять дней, из них не менее 85 за - последние сутки, передает в четверг агентство EFE со ссылкой на источники в колумбийском руководстве.
Обновлено в 13:46
Транспорт
Совет Федерации попросил увеличить число рейсов из Магадана в Москву из-за «напряженной социальной обстановки»
Совет Федерации попросил «Аэрофлот» увеличить число рейсов из Магаданской области в Москву и обратно.
Обновлено в 15:42
Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
"Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении на сайте UA:Общественное вещание в среду.
Обновлено в 11:35
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Теннис
Шарапова снялась с турнира Miami Open
Россиянка Мария Шарапова снялась Открытого чемпионата Майами по теннису (Miami Open) из-за травмы плеча, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено в 15:01
Происшествия
На прямую линию «Открытой России» с Ходорковским пришла полиция
Сотрудники полиции пришли на мероприятие «Открытой России» «Прямая линия с Михаилом Ходорковским» в Москве, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.
Обновлено в 13:22
Политика
Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником
Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.
Обновлено в 11:54
Финансы
Минфин продал ОФЗ на рекордную с 2014 года сумму
Минфин в среду, 27 февраля, провел лучшие за пять лет аукционы ОФЗ, разместив бумаги на 57,6 млрд руб.
Обновлено в 14:58
Политика
Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму
Законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России внесён в Госдуму.
Обновлено в 14:54
Общество
За спасение ребенка школьника наградили сухпайком с плесенью
В Брянской области партия ЛДПР наградила восьмиклассника, спасшего провалившегося под лед ребенка, армейским сухим пайком с плесенью.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Два БТР попали в ДТП в центре Курска
Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.
Обновлено в 07:58
Политика
Координатор ОБСЕ предложил ввести новое перемирие в Донбассе
Координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины предложил объявить новое весеннее перемирие в Донбассе.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Путин отметил вклад Сил специальных операций в Сирии и Крыму
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций, отметив их вклад в разгром террористов в Сирии и обеспечение безопасности в Крыму.
Обновлено в 12:54
Футбол
Инфантино: «В отношении стадионов Италия уступает Габону»
Президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал принципы использования стадионов в Италии.
Обновлено в 13:43
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Политика
Немецкий депутат предложил наказать Порошенко
"Необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко", - подчеркнул Линдеманн Он рассказал, что посетил самопровозглашенные ДНР и ЛНР и увидел, что "ситуация на фронте ухудшается с каждым днем".
Обновлено в 14:58
Экономика
Крупнейший суверенный фонд мира получил убыток впервые за семь лет
Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM) сообщил, что получил убыток в 485 млрд норвежских крон ($57 млрд) по итогам прошлого года.
Обновлено в 11:58
Политика
Украина и Россия договорились о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало с соответствующим ведомством России протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море.
Обновлено в 15:45
Хоккей
Влашич покинет ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар» задают тренды, канадец Хартли хвалит Россию
53 самых дорогих хоккеиста лиги Перед стартом Кубка Гагарина "СЭ" публикует рейтинг самых больших зарплат хоккеистов КХЛ.
Обновлено 25 февраля в 10:30
Происшествия
СК просит арестовать двух новых фигурантов по делу Арашуковых
Следственный комитет обратился в суд, чтобы арестовать двух новых задержанных фигурантов по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 09:53
Политика
Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на $30 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56