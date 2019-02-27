ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16Наша версия 03:28

с чего всё началось

Пилот самолета успел катапультироваться. В среду, 27 февраля, индийские средства массовой информации сообщили, что Военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который якобы нарушил воздушное пространство страны.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Происшествия Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев «Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.

Политика "Пьяный, что ли?" В Сети обсуждают выходку Порошенко в Запорожье Пользователи социальный сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.

Политика За пять дней в Колумбию дезертировало более 400 венесуэльских военных По меньшей мере 411 венесуэльских военнослужащих дезертировали в Колумбию за последние пять дней, из них не менее 85 за - последние сутки, передает в четверг агентство EFE со ссылкой на источники в колумбийском руководстве.

Музыка Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019» "Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении на сайте UA:Общественное вещание в среду.

Спорт Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.

Теннис Шарапова снялась с турнира Miami Open Россиянка Мария Шарапова снялась Открытого чемпионата Майами по теннису (Miami Open) из-за травмы плеча, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Происшествия На прямую линию «Открытой России» с Ходорковским пришла полиция Сотрудники полиции пришли на мероприятие «Открытой России» «Прямая линия с Михаилом Ходорковским» в Москве, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.

Политика Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.

Финансы Минфин продал ОФЗ на рекордную с 2014 года сумму Минфин в среду, 27 февраля, провел лучшие за пять лет аукционы ОФЗ, разместив бумаги на 57,6 млрд руб.

Политика Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму Законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России внесён в Госдуму.

Общество За спасение ребенка школьника наградили сухпайком с плесенью В Брянской области партия ЛДПР наградила восьмиклассника, спасшего провалившегося под лед ребенка, армейским сухим пайком с плесенью.

Происшествия Два БТР попали в ДТП в центре Курска Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.

Политика Координатор ОБСЕ предложил ввести новое перемирие в Донбассе Координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины предложил объявить новое весеннее перемирие в Донбассе.

Армия и оружие Путин отметил вклад Сил специальных операций в Сирии и Крыму Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций, отметив их вклад в разгром террористов в Сирии и обеспечение безопасности в Крыму.

Политика Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.

Политика Немецкий депутат предложил наказать Порошенко "Необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко", - подчеркнул Линдеманн Он рассказал, что посетил самопровозглашенные ДНР и ЛНР и увидел, что "ситуация на фронте ухудшается с каждым днем".

Экономика Крупнейший суверенный фонд мира получил убыток впервые за семь лет Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM) сообщил, что получил убыток в 485 млрд норвежских крон ($57 млрд) по итогам прошлого года.

Политика Украина и Россия договорились о вылове рыбы в Азовском море Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало с соответствующим ведомством России протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море.

Происшествия СК просит арестовать двух новых фигурантов по делу Арашуковых Следственный комитет обратился в суд, чтобы арестовать двух новых задержанных фигурантов по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.