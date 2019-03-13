Indian Oil опасается, что ситуация в Венесуэле повлияет на цену нефтиРИА Новости вчера в 21:11

Крупнейшая нефтегазовая корпорация Индии Indian Oil опасается, что ситуация в Венесуэле повлияет на цену нефти, заявил РИА Новости глава компании Санджив Сингх.

Indian Oil опасается, что ситуация в Венесуэле повлияет на цену нефти

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