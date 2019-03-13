Энергетика

Indian Oil обеспокоена санкциями США против ИранаРИА Новости вчера в 21:13

Крупнейшая нефтяная корпорация Индии (Indian Oil) обеспокоена санкциями США против Ирана, заявил РИА Новости глава компании Санджив Сингх на полях международной энергетической конференции CERAWeek.
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Кризис в Венесуэле может повлиять на цену нефти — Indian Oil

REGNUM01:03

В Индии изучают сотрудничество с Россией в разведке и нефтедобыче

Народные новостивчера в 21:54

Крупнейшая нефтяная корпорация Индии задумалась о сотрудничестве с РФ в нефтедобыче

РЕН ТВвчера в 21:54

Indian Oil изучает сотрудничество с Россией в разведке и нефтедобыче

ПРАЙМвчера в 21:15

Indian Oil обеспокоена санкциями США против Ирана

РИА Новостивчера в 21:13
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Хоккей

Евгений Малкин набрал 1000 очков в НХЛ

Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

По данным телеканала, артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Палата представителей США приняла пакет антироссийских законопроектов

Еще один законопроект – Кремлевский акт – требует провести оценку политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Туринский "Ювентус" разгромил мадридский "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области

В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Общество

Названы самые населенные регионы России

Ранее в марте Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью.
Обновлено в 01:18
Общество

Звезду «Отчаянных домохозяек» освободили под залог в $250 тысяч

Обновлено в 01:21
Происшествия

Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево

Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Первые беспилотные автомобили появятся на улицах Москвы в мае

На улицы Москвы и Казани в конце апреля — в начале мая 2019 года выйдут первые автомобили-беспилотники, Всего на столичные магистрали выйдут около 150 беспилотных автомобилей, пишет «Вечерняя Москва».
Обновлено в 00:53
Происшествия

Суд в Австралии приговорил к 6 годам тюрьмы кардинала Джорджа Пела

Судья Мельбурна Питер Крид в ходе оглашения приговора отметил, что кардинал не проявил раскаяния и не испытывал угрызений совести.
Обновлено в 01:16
Экономика

Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян

Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин и пообещал, что обсуждение будет максимально публичным.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие

Источник сообщил о переносе запуска спутников «Гонец-М»

Запуск трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" с космодрома "Плесецка" перенесен на июнь из-за отсутствия украинской аппаратуры.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

США отказались приостановить полеты Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после двух авиакатастроф.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях

Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

«Яндекс.Такси» может ввести фиксированный доход для водителей

Сервис "Яндекс.Такси" планирует ввести гарантированный дополнительный доход для водителей.
Обновлено в 00:21
Политика

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit

Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

На газопроводе в ХМАО произошло возгорание

На газопроводе «дочки» «Газпрома» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошло возгорание.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Руководство районного отдела ГИБДД в Кузбассе подозревают в коррупции

Следствие намерено изъять и изучить документацию финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, изучить материальное положение подозреваемых на соответствие их официальным доходам, а также проверить только ли с этим предпринимателем у них были договоренности.
Обновлено в 00:49
Общество

Антитабачная концепция внесена в правительство

«Надо сказать, что антитабачная концепция, или концепция осуществления госполитики в области противодействию табака, уже внесена в правительство», — цитирует Салагая «РИА Новости».
Обновлено вчера в 04:55
Культура

Владимира Этуша проводили аплодисментами

Обновлено вчера в 05:57
Политика

Япония назвала российские учения на Курилах неприемлемыми

Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Барнауле пациентку изуродовали во время круговой подтяжки лица

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками частной медицинской клиники Барнаула.
Обновлено в 00:35
Политика

NYT: в Калифорнии введут мораторий на смертную казнь

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует ввести мораторий на смертную казнь в штате. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе пролива Кии, около префектуры Вакаяма, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.
Обновлено в 01:19
Политика

Академии наук России и США подпишут соглашение о сотрудничестве

Российская академия наук и Национальная академия наук США подпишут соглашение о сотрудничестве в научных, инженерных и медицинских исследованиях.
Обновлено 11 марта в 11:36
Политика

Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года

С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено вчера в 05:30
Общество

Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги

В отчете BCG приводится список наиболее востребованных россиянами цифровых госуслуг.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Toyota представила для рынка России спецверсию Land Cruiser

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на специальные версии внедорожников Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado от заводского тюнинг-ателье TRD (Toyota Racing Development).
Обновлено вчера в 11:23
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