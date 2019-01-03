Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва попал в сферу интересов «Индепендьенте». Аргентинцы намерены арендовать перуанца с опцией выкупа и уже сделали «быкам» соответствующее предложение. Клуб из Авельянеды рассчитывает получить ответ по Куэве сегодня.

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