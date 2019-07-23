Общество
Индексы ведущих фондовых бирж 23.07.19Коммерсантъ вчера в 18:39
Nikkei 225 21620,88 (+ 204, 09) РТС 1345,48 (+ 4, 31) FTSE 100 7556,86 (+ 41, 93) DAX 30 * 12490,74 (+ 201, 34) DJIA * 27228,56 (+ 56, 66) NASDAQ Composite * 8213,075 (+ 8, 938) * На 20:02 По данным агентства Reuters.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на срок от 2 до 6 месяцев
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Ультраполярное вторжение Как рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев, на крайнем севере снег в середине лета не редкость.
Обновлено в 17:51
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Наука
У берегов Литвы нашли древний затонувший лес, которому 10 тысяч лет
Международная группа ученых из Литвы и Польши обнаружили в районе Юодкранте, расположенном под городом Клайпедой на дне Балтийского моря древний затонувший лес, возраст которого примерно составляет десять тысяч лет.
Обновлено в 14:45
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:39
Авто
Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в РФ
Эксперты составили список наиболее популярных в России иномарок.
Обновлено в 13:54
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона
В ноябре 2017 года Марк Эспер занял пост министра Армии США.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Политика
В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Общество
Минпромторг пояснил идею перестать считать пиво алкоголем
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов прокомментировал сообщения о том, что Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкогольным напитком.
Обновлено в 03:43
Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Правитель Дубая и принцесса Хайя официально признали свой развод
Напомним, принцесса Хайя тайно сбежала от своего мужа, шейха Мохаммеда, вместе с двумя детьми и несколькими миллионами, попросив убежища в Германии.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Политика
Фракция КПРФ в Заксобрании Приангарья сняла с повестки все проекты поддержки пострадавших от паводка
Глава фракции КПРФ в ЗС Андрей Левченко объяснил свою позицию тем, что при принятии предложенных законов дефицит регионального бюджета превысит 10%, и бюджет будет не сбалансирован.
Обновлено в 00:50
Здоровье
Российский врач пытался избавить пациентку от боли. За это его обвинили в сбыте наркотиков
Предполагалось, что ей может понадобиться операция — у пациентки диагностировали полное выпадение матки.
Обновлено в 17:01
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено в 08:40
Театры
Британский танцовщик Акрам Хан представит в Москве балет Xenos
Британский танцовщик и хореограф Акрам Хан 25 и 26 июля представит на сцене Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в рамках фестиваля "Территория" балет Xenos - последний спектакль большой формы, в котором он участвует как исполнитель.
Обновлено в 02:21
Общество
В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса
В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:59
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено в 17:31
Политика
Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс
В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.
Обновлено в 04:40
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Большая часть жителей России получает зарплату в 23,5 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 04:31