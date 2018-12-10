Итоги торгов пятницы Американский рынок акций завершил торги в пятницу, 7 декабря, сильным снижением. Сессия открылась ростом котировок, поскольку поддержку рынку при открытии оказал вышедший в США отчет о занятости, а также новости от ОПЕК+.

Индексы открылись вразнобой. Рынку не хватило причин для роста

Экономика Экономика В РФ запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о запрете продажи непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже алкоголя.

Экономика Экономика Минпромторг и группа «ГАЗ» заключили СПИК по производству автомобилей Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей.

Экономика Экономика Гранты за высокие темпы роста экономики получат 40 регионов России Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении 40 регионов за высокие темпы роста экономики на общую сумму 19,96 млрд рублей.

Финансы Финансы ЦБ снизил на 11 декабря курс доллара до 66,24 рубля Банк России установил на 11 декабря официальный курс доллара на уровне 66,2416 рубля, что на 68,11 копейки ниже предыдущего показателя.

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Экономика Экономика Козак назвал главную тему инвестиционного форума в Сочи Чиновник отметил, что форум нацелен на обсуждение вопросов регионального развития, и обратил внимание, что мероприятие «будет проходить в такое историческое время – начало реализации национальных проектов».

Экономика Экономика Morgan Stanley потребовал взыскать с двух компаний 2,87 млрд руб Холдинг "Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед" подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ООО "Астрахань-нефть" и ООО "НК Энергия" (обе компании базируются в Астрахани) более 2,87 млрд руб. Из документов, размещенных в картотеке арбитражных судов, следует, что исковое заявление было подано 7 декабря.

Энергетика Энергетика В Moody’s спрогнозировали цены на нефть до 2020 года Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что цены на нефть до 2020 года будут колебаться в диапазоне $50-70 за баррель, сообщает РИА "Новости".

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Экономика Экономика Российские вузы вошли в число самых привлекательных для иностранцев По данным Института статистики ЮНЕСКО, сегодня Россия входит в шестерку стран-лидеров по уровню общемировой студенческой мобильности.

Экономика Экономика «Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.