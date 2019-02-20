Финансы
Индексы Уолл-стрит «застыли» в ожидании протокола ФРСREGNUM 14:01
Фондовый рынок США «застыл» в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы, 20 февраля передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Происшествия
В Москве эвакуирован Курский вокзал
Обновлено в 17:53
Футбол
«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
Мадридский "Атлетико" в первом матче на своем поле одержал победу над туринским "Ювентусом".
Обновлено в 17:26
Политика
Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 16:07
Политика
Австрия рассказала США о планах по «Северному потоку – 2»
Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что Австрия заинтересована в надежности энергоснабжения и продолжит продвигать проект "Северный поток-2".
Обновлено в 17:21
Политика
Постпреды стран ЕС одобрили поправки к Газовой директиве
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, согласованный ранее Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.
Обновлено в 14:44
Политика
СМИ узнали о наказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в России
Власти Венесуэлы поручили руководителям 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд
В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy
В среду, 20 февраля, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новые смартфоны линейки Galaxy. передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:46
Политика
CNN узнал о завершении расследования Мюллером «рашагейта» через неделю
Генеральный прокурор США Билл Барр уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США и сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем в ходе этой кампании, сообщает CNN со ссылкой на людей, знакомых с планами генпрокурора.
Обновлено в 15:26
Политика
СМИ: с повредившего в море ракеты для С-400 перевозчика потребовали 11 млрд рублей
Отмечается, что сумма исков составляет 11 млрд руб. В издании также напомнили, что контракт на поставку ЗРК С-400 Китай заключил с Россией в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Политика
Гость послания Путина свалился на пол в зале
Обновлено в 07:20
Политика
В Москве ответили на слова Порошенко о войне с Россией
Ранее News.ru писал о том, что Украинский президент Пётр Порошенко считает, что его страна близка к войне с Россией.
Обновлено в 17:33
Политика
Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от интернета
Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть.
Обновлено в 11:52
Политика
Население Украины за 2018 год сократилось на 233 тысячи человек
Ранее Государственная служба статистики Украины сообщила, что численность населения Украины на протяжении января — ноября 2018 года сократилась на 208,8 тыс. человек.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Обновлено в 03:40
Политика
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:59
Политика
США отказались принять жену боевика ИГ из лагеря беженцев в Сирии
США не будут предоставлять въезд в страну жене боевика террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Ходе Мутана, которая сейчас находится в лагере беженцев в Сирии.
Обновлено в 16:53
Политика
Посольство России в Лондоне не может констатировать, что Скрипали живы
Российские дипломаты в Великобритании не могут констатировать, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, предположительно отравленные в Солсбери, по-прежнему живы.
Обновлено в 12:59
Политика
Порошенко заявил о риске техногенной катастрофы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко в среду во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН заявил об ухудшении экологической ситуации и риске техногенной катастрофы в Донбассе.
Обновлено в 14:44
Единоборства
Чемпион UFC Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре
Провести поединок в ноябре этого года предложил обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов канадцу Жоржу Сен-Пьеру.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Эсминец «Дональд Кук» вновь отправился в Черное море
Американский эсминец «Дональд Кук» второй раз с начала года поплыл в воды Черного моря, сообщили ВМС США.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение
Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.
Обновлено в 07:37
Общество
Особое мнение: Кирилл Рогов
К. Рогов ― Медведев не найдет и ничего не будет. А. Нарышкин ― Он пообещал, что уже в этом году мы почувствуем улучшение жизни.
Обновлено в 14:48
Спорт
Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой
Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Минобороны опубликовало первое видео испытаний «Посейдона»
Минобороны опубликовало видео испытаний российского беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
Обновлено в 08:09
Спорт
Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста
Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing
Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24