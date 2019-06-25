Финансы
Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт 10:26
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону». По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,3% и оказался на отметке 2936,39 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average уменьшилось к этому времени на 0,24% до 26663,82 пункта.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Армия и оружие
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
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Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
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Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
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Экономика
Тариф системы «Платон» повысится с 1 июля на 14 копеек
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Обновлено в 09:42
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Кадыров назвал волевым решение Евкурова об отставке
Обновлено в 09:30
Футбол
Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором
Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
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Происшествия
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Обновлено в 04:17
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей
Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Политика
Новым спикером парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе
Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание представителя правящей партии Арчила Талаквадзе новым спикером законодательного органа.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Фото: мама Ирины Шейк поддержала ее после разрыва с Брэдли Купером
На смену Стелле Максвелл, с которой Ирина Шейк провела свободное от показов время во Флоренции, пришла ее мама Ольга Шайхлисламова.
Обновлено в 08:47
Общество
Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах
Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
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Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено в 07:09
Транспорт
Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера
Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Авто
Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos
Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
Обновлено в 03:56
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Финансы
Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума
Глава министерства экономики Грузии Натия Турнава не связывает столь внезапное падение национального курса валюты с ограничениями на авиасообщение со стороны России, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:21
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Политика
Задержанные украинские катера исчезли в Керчи
В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Культура
В Клину планируют построить концертный комплекс
Театрально-концертный комплекс планируют создать на территории городского округа Клин, проект находится на стадии обсуждения концепции.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Глава Карачаево-Черкесии назначил сенатора вместо Арашукова
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова представителем республики в Совете Федерации от исполнительной власти региона.
Обновлено в 09:53