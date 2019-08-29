Финансы

REGNUMREGNUMИндексы Уолл-стрит растут второй день подряд

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 26 августа, все основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе более чем на 1%.
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