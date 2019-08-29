Финансы
REGNUMИндексы Уолл-стрит растут второй день подряд
Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 26 августа, все основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе более чем на 1%.
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Космос
Раскрыто будущее робота «Федора» с «Союза»
Телеканал 360° 04:49
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Политика
Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Политика
Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине
Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 23:14
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Футбол
ФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии
Команды проведут открытые тренировки, а 8 сентября сыграют товарищеский матч на стадионе Олимп-2.
Чемпионат-Ростов 10:00
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Кино
Вышел тизер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в плавках
Life.ru вчера в 17:38
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
ТАСС вчера в 16:58
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 02:52
Наука
В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru вчера в 18:26
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших семей России
Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых семей России.
Neva.Today вчера в 07:25
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Футбол
«Барселона» согласовала возвращение Неймара
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
Metaratings 09:48
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Кино
Россияне выбрали лучшие отечественные фильмы
VSE42 Новости 05:28
Политика
Осужденного за шпионаж украинского журналиста этапировали в Москву
Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко находится в следственном изоляторе «Лефортово», куда его перевели из колонии в Кировской области.
Lenta.ru 09:52
Здоровье
В Германии отметили рост интереса российских отцов к своим детям
Немецкое издание Die Welt сообщило, что обычно мало уделяющие внимания детям отцы в России начали посещать курсы по подготовке к рождению ребенка и принимать больше участия в жизни детей.
Взгляд.ру 10:06
Культура
Выставка церемониальных атрибутов русских монархов открылась в Пекине
На выставке представлены мундиры, в которых короновались императоры Александр II и Александр III, а также портреты монархов.
Победа РФ 10:07
Происшествия
Российский контрактник подорвал штаб полка
В ночь на 25-е военный положил ее на крыльцо главного входа в здание штаба полка, поджег фитиль взрывного устройства и скрылся.
Рамблер 04:05