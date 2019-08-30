Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 26 августа, все основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе более чем на 1%.

Индексы Уолл-стрит растут второй день подряд

Политика «Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.

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Происшествия Битие определяет сознание На минувшей неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что на московских акциях протеста имело место беспрецедентное применение силы.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Политика Рада утвердила новое правительство Украины Депутаты Верховной Рады большинством голосов назначили членов нового правительства. Трансляцию заседания парламента вел телеканал «Рада»

Происшествия В Москве задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу людей Сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал на автомобиле в толпу людей на столичном рынке в районе Чертаново.

Происшествия В Японии загорелся головной офис Toyota Пожар произошел в головном офисе компании Toyota R&D в японском городе Тойота префектуры Аити, сотрудники были эвакуированы, о пострадавших пока не сообщается, передает телеканал NHK.

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Политика Адвокат прокомментировал возможный обмен Вышинского на Сенцова Выход журналиста на свободу связан с прекращением политического давления на суд, что дает все основания ждать окончательной победы в этом деле, считает сторона защиты.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

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Футбол Спартак — Брага 1:2 Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»

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