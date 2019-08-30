Финансы
REGNUMИндексы Уолл-стрит растут второй день подряд
Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 26 августа, все основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе более чем на 1%.
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Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ вчера в 16:13
Технологии
Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы
В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.
Взгляд.ру 05:14
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос на 30 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 29,75 копейки - до 73,9558 рубля, курс доллара увеличился на 33,44 копейки - до 66,7471 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:06
Происшествия
Битие определяет сознание
На минувшей неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что на московских акциях протеста имело место беспрецедентное применение силы.
Собеседник 27 августа в 18:09
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Рада утвердила новое правительство Украины
Депутаты Верховной Рады большинством голосов назначили членов нового правительства. Трансляцию заседания парламента вел телеканал «Рада»
Украина.ру вчера в 14:09
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости вчера в 10:29
Происшествия
В Москве задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу людей
Сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал на автомобиле в толпу людей на столичном рынке в районе Чертаново.
ТАСС 04:56
Происшествия
В Японии загорелся головной офис Toyota
Пожар произошел в головном офисе компании Toyota R&D в японском городе Тойота префектуры Аити, сотрудники были эвакуированы, о пострадавших пока не сообщается, передает телеканал NHK.
РИА Новости 05:55
Авто
Porsche рассекретил гоночный электромобиль 99X Electric
Компания Porsche официально представила гоночный электромобиль 99X Electric, с которым дебютирует с заводской командой в чемпионате Formula E. Машина получила имя, в котором две девятки подчеркивают важность модели для марки, а X символизирует устремленность в будущее автоспорта и технологий.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Политика
Адвокат прокомментировал возможный обмен Вышинского на Сенцова
Выход журналиста на свободу связан с прекращением политического давления на суд, что дает все основания ждать окончательной победы в этом деле, считает сторона защиты.
Известия вчера в 18:39
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Футбол
Семак: «Благодаря Тилю игра „Спартака“ становится разнообразнее»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком», а также прокомментировал вылет красно-белых от «Браги» в раунде плей-офф Лиги Европы.
Sport24.ru 04:22
Происшествия
Правоохранители пришли с обыском в офис «МРСК Сибири» в Красноярске
Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» в Красноярске и проверяют документацию, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 04:30
Футбол
Звонимир Шарлия: «Фернандес мог бы выступать вместе с Месси»
Защитник московского ЦСКА Звонимир Шарлия поделился мнением о партнере по команде Марио Фернандесе.
Матч ТВ 06:08
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.
Вести.Ru 05:55
Общество
В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Общество
Жириновский предложил запретить продажи шаурмы в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продажи шаурмы в Москве.
РИА Новости 05:39
Происшествия
В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены
Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения главному инженеру Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александра Петрова по делу об обрушившейся стене насосной подстанции, под которой погибли три человека, в виде залога в сумме 200 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:30
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»
Спорт день за днем вчера в 12:05
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru вчера в 03:15
Кино
Скончался актер Александр Числов
Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС. Причина смерти артиста не уточняется.
Москва 24 вчера в 04:35
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
РИА Новости 05:22
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31