Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 26 августа, все основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе более чем на 1%.

Индексы Уолл-стрит растут второй день подряд

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