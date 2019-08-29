Финансы

REGNUMREGNUMИндексы Уолл-стрит растут второй день подряд

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 26 августа, все основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе более чем на 1%.
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Затишье на торгах: индексы США выросли в отсутствие важных событий

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:39, Вашингтон
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

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Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
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Вести.Ru 02:35
Политика

Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 10:08
Энергетика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
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Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Общество

Из-за выбросов «Крымский титан» остановил работу цеха

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Главный диетолог Минздрава РФ назвал два закона недопущения ожирения

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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента Украины

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