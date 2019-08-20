Финансы
Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации СШАREGNUM вчера в 10:59
Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия
СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
Российские банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Обновлено в 01:55
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили два турецких F-16, заставив их сбежать
Истребители ВВС Турции были подняты по боевой тревоге и направлены в южную часть сирийской провинции Идлиб, однако, согласно сообщениям ряда источников, на перехват турецких истребителей с авиабазы «Хмеймим» были подняты два российских истребителя Су-35, которые смогли выгнать турецкие боевые самолёты из воздушного пространства Сирии всего лишь за несколько минут.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Суд продлил срок ареста Атамбаева
Обновлено в 01:32
Общество
В России с начала года ускорилась убыль населения
За шесть месяцев 2019-го естественная убыль населения России ускорилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 17:31
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Джордан Ларссон: «Великая победа в дерби! Москва — красно-белая»
Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области
На трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области 19 августа произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой
В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
Обновлено 18 августа в 06:54
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено 18 августа в 18:35
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Крупнейший игрок детской розницы решил создать конкурента для Wildberries
ГК «Детский Мир» (основной акционер — АФК «Система») уже много лет является крупнейшим игроком российской детской розницы.
Обновлено в 01:03
Музыка
Дочь Умы Турман выпустила два музыкальных сингла
Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук опубликовала в YouTube два музыкальных сингла.
Обновлено вчера в 05:52
Шоу-бизнес
Павел Прилучный «бесит» Агату Муцениеце отказом делать совместные фото
О конфликтах с Павлом Прилучным Агата Муцениеце рассказала посредством поста в сети Instagram.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Россиян предупредили о вспышке опасной лихорадки в Коста-Рике
Внешнеполитическое ведомство России предупредило жителей страны о вспышке лихорадки денге, которая была зафиксирована в Коста-Рике.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый регулярный рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта во вторник.
Обновлено в 00:20
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В Югре спасатели ищут двух детей, пропавших на реке
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
СМИ рассказали о создании транспортника для Минобороны вместо Ан-12
Обновлено вчера в 20:59