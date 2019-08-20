Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.

Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации США

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Происшествия СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт Российские банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.

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Общество В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.

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Армия и оружие В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.

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