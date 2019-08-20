Финансы
Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации СШАREGNUM вчера в 10:59
Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Обновлено в 14:45
Происшествия
СПЧ попросил Колокольцева, Золотова и Бастрыкина проверить задержания митингующих в Москве
Совет по правам человека при президенте попросил руководителей МВД, Росгвардии и Следственного комитета проверить данные о неправомерном применении силы к участникам протестных акций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа.
Обновлено в 09:42
Политика
Макрон причинил боль супруге во время встречи Путина во Франции
Первая леди Франции Бриджит Макрон, несмотря на травму плеча, встретила президента РФ Владимира Путина по прибытии в страну.
Обновлено в 07:04
Авто
Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 появился в продаже
Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.
Обновлено в 11:09
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Общество
«Иванушки» открыли скульптуру «Рыжего» в центре Сочи
Участники российской поп-группы «Иванушки International» во вторник, 20 августа, открыли в Сочи скульптуру «Счастливчик», прототипом которой стал солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов (также известен как рыжий «Иванушка»), коренной сочинец.
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Политика
Премьер Италии объявил об отставке
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавляющий коалиционное правительство правопопулистской партии "Лига" и леворадикального движения "Пять Звезд", заявил во вторник, 20 августа, о своем уходе в отставку.
Обновлено в 13:54
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Кино
Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:22
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Активную защиту израильских танков показали на видео
Обновлено в 11:54
Происшествия
СК назвал причину падения воздушного шара в Подмосковье
Обновлено в 15:23
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика
Назван главный претендент на должность посла США в России
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Обновлено в 15:00
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Политика
Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма
Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
В США оценили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 12:35
Гаджеты
Nvidia GeForce Now появится на Android до конца 2019 года
Компания Nvidia объявила о расширении платформ облачного игрового сервиса Nvidia GeForce Now.
Обновлено в 04:25
Общество
Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
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Армия и оружие
США провели первое испытание запрещенной ДРСМД крылатой ракеты
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Медведь загрыз композитора в Канаде
Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя в канадских горах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:57
Футбол
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» будет показан на «Матч ТВ».
Обновлено в 10:14
Общество
Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака
Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Футбол
Футболист ЦСКА Ефремов получил травму колена
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