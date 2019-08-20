Финансы
Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации СШАREGNUM вчера в 10:59
Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
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Гаджеты
Nokia перевыпустит популярный кнопочный телефон Nokia 2720
Оригинальная модель вышла на рынок десять лет назад и в честь такого события компания HMD Global возродит Nokia 2720, выпустив ее в обновленном варианте.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
В Вене перестали получать данные о мониторинге радиации в России
Четыре станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере в России, перестали передавать свои данные в Международный центр данных в Вене.
Обновлено в 04:42
Общество
Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов прокомментировал возможный запрет мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 06:50
Политика
Парламент Риги выбрал нового мэра города
Временно исполнявший обязанности градоначальника Олег Буров был избран новым мэром Риги.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Гаджеты
Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны
Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут около 700 человек
Два вертолета, тепловизоры и лодки с эхолотами используют для поисков пропавшей в лесу в Нижегородской области пятилетней девочки, сообщил РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.
Обновлено вчера в 15:46
Технологии
IEO недели. Стоит ли покупать токены Pledgecamp
Команда проекта Pledgecamp обещает революцию в сфере краудфандинга: с помощью блокчейна сделать более успешную площадку, чем Kickstarter.
Обновлено в 07:26
Политика
Путин очаровал супругу Макрона неожиданным комплиментом
Президент РФ Владимир Путин очаровал супругу своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит во время визита во Францию.
Обновлено в 06:38
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Лавров назвал причину обострения под сирийским Идлибом
Обострение ситуации под сирийским Идлибом вызвано вылазками террористов.
Обновлено в 07:47
Общество
В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Супруга Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать любовника
В начале августа солист группы «Иванушки Int» в откровенной беседе со «СтарХитом» рассказал, что действительно больше не живет вместе с супругой Марией.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Футбол
Конов: «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей
Трансфер полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» стоит невероятно малых денег.
Обновлено в 03:51
Экономика
Арбитражный суд арестовал счета петербургского миллиардера Кашина
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал средства на счетах и недвижимость петербургского предпринимателя Александра Кашина по делу о банкротстве инвестиционной компании «Энергокапитал», информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 06:44
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
Отказаться от лишней бумажки помог электронный документооборот.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27