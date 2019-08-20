Финансы

Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации СШАREGNUM вчера в 10:59

Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
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