Финансы

Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации СШАREGNUM вчера в 10:59

Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
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На финансовом рынке около нуля. Почему биржевые индексы встали на паузу

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Биржи США растут в ожидании мер по стабилизации мировых экономик

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Политика

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании

Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии

Обновлено в 03:21
Происшествия

Российская легкоатлетка умерла в 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Общество

В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах

Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе

Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро

Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
Здоровье

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Наука

В Китае начнут продавать клонированных кошек

Обновлено в 07:20
Политика

Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных

Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Женщина с дочерью получили травмы под поездом в Новгородской области

Обновлено в 04:06
Политика

Украина намерена начать поставки газа из Румынии

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в центральном матче тура Премьер-лиги

Футболисты московского "Спартака" победили земляков-армейцев в рамках московского дерби в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 15:06
Общество

Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

Обновлено в 04:26
Культура

Apple потратила $6 млрд на производство своих шоу и сериалов

Обновлено в 02:33
Здоровье

Девушке сделали операцию из-за большого количества волос

Позже выяснилось, что внутри желудка скопилось большое количество волос, которые образовались в комок, - передаёт Регион Online.
Обновлено в 09:22
Теннис

Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

Американская теннисистка Аманда Анисимова не примет участия в US Open из-за смерти своего отца.
Обновлено в 02:11
Политика

Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено 18 августа в 17:14
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Религия

Поклонская рассказала об исцелении святым во сне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
Обновлено в 08:56
Культура

Режиссер Марк Захаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

Обновлено в 05:30
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой

Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна

Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
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