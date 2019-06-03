Политика
Индексы Уолл-стрит просели после падения акций Facebook и AlphabetREGNUM вчера в 16:02
Все основные индексы фондового рынка США, кроме Dow Jones, просели на фоне крупного падения котировок Alphabet, Facebook и Amazon, 3 июня передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М»
Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено вчера в 22:30
Путешествия
Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха
Дешевле всего жителям России обойдётся отдых в Турции и Венгрии — 56−57 тысяч рублей.
Обновлено в 01:27
Авто
Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса
Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34
Авиационный полк, развернутый на военном аэродроме Шагол в Челябинской области, получит три новых истребителя Су-34 уже в этом месяце.
Обновлено в 01:40
Общество
В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Общество
Сахалин и Бурятия вошли в число регионов РФ с самым грязным воздухом
Обновлено вчера в 22:40
Единоборства
Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым
Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек
Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 03:51
Общество
Tinder прокомментировал включение в реестр Роскомнадзора
Ранее Роскомнадзор сообщил, что внес компанию Match Group, владеющую Tinder, в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено вчера в 18:58
Религия
Мусульмане встречают Ураза-байрам
Мусульмане во вторник отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам, главная совместная молитва рано утром, по традиции, будет совершена в Московской соборной мечети.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество
В России разработали два варианта электронных паспортов
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Глава Киевской полиции подал в отставку и попросился в Донбасс
Глава Киевской областной полиции генерал Дмитрий Ценов подал в отставку после убийства полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 02:46
Экономика
Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона
Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона Участники системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньга по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Старшие сыновья Евгении Добровольской сыграли свадьбы
Другой сын Евгении Добровольской, Степан, узаконил отношения с избранницей Барборой. Михаил Ефремов известен как многодетный отец.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета
В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Теннис
Хачанов впервые в карьере поднимется в топ-10 рейтинга ATP
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии
Никандров был приговорен к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).
Обновлено в 03:36
Культура
Сад читателей открыли в Ульяновске
В Ульяновске открыли сад читателей. Он создан на базе библиотеки для детей и юношества имени С. Аксакова.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин заговорил о смерти
Максим Галкин в эфире программы «Познер» на Первом канале признался, что боится смерти и хотел бы уйти из жизни «несильно мучаясь».
Обновлено в 02:45
Музыка
Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером
Американский рэпер Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером, сообщает Forbes.
Обновлено в 00:09
Общество
Более 350 пар поженились на новых площадках для регистрации брака
Более 350 пар сыграли свадьбы на новых площадках для бракосочетания в столице, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00