Экономика

Индексы Уолл-стрит просели после падения акций Facebook и AlphabetREGNUM 16:02

Все основные индексы фондового рынка США, кроме Dow Jones, просели на фоне крупного падения котировок Alphabet, Facebook и Amazon, 3 июня передает агентство Reuters.
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Новости об антимонопольных расследованиях обвалили IT-корпорации США

Вести.Финанс17:41

Индексы Уолл-стрит просели после падения акций Facebook и Alphabet

REGNUM16:02

US STOCKS-Индекс Nasdaq снижается из-за Alphabet и Amazon; Dow Jones и S&P в плюсе

Financial One11:17
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика

В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Футбол

«Майнц» приобрел Фернандеса у «Вест Хэма»

"Майнц" подписал полузащитника Эдимилсона Фернандеса, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 17:15
Происшествия

В результате ДТП на МКАД сгорел автомобиль

Две машины столкнулись на МКАД, в результате чего один из автомобилей, марки Infiniti, полностью выгорел.
Обновлено в 13:16
Технологии

Роскачество оценило обучающие приложения для детей

Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.
Обновлено в 01:55
Политика

Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий

Мексика и США закрыли споры во Всемирной торговой организации (ВТО) касательно пошлин на импорт Соединенными Штатами стальной и алюминиевой продукции из Мексики и ответных пошлин на определённые товары США, сообщает ВТО.
Обновлено в 16:43
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Приянка Чопра защитила Меган Маркл

Недавно Приянка дала новое интервью газете Sunday Times, в котором встала на защиту Графини Сассекской, защищая ее от критики и негатива, которые последнее время все чаще и чаще звучат в адрес Меган Маркл.
Обновлено в 16:43
Экономика

Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства

Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Финансы

Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 05:46
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Обновлено в 16:21
Экономика

В платёжках за ЖКУ появится новая строка

В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Единоборства

Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Футбол

Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»

Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».
Обновлено в 16:54
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Политика

Трамп прибыл в Букингемский дворец

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:26
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 09:50
Энергетика

Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа

Аргентинская государственная YPF начала загрузку партии сжиженного природного газа, которая впервые в истории страны будет поставлена на экспорт, сообщила YPF.
Обновлено в 17:37
Политика

Власти США и Израиля предложат РФ сделку по Сирии

Соединенные Штаты и Израиль готовятся заключить с РФ соглашение по Сирии.
Обновлено в 11:22
Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Мурино неизвестный попытался ограбить банк

Люди, находившиеся в банке во время попытки ограбления, помогли составить фоторобот нападавшего.
Обновлено в 16:38
Общество

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии родила сына

Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Путешествия

Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву

Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
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