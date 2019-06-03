Экономика
Индексы Уолл-стрит просели после падения акций Facebook и AlphabetREGNUM 16:02
Все основные индексы фондового рынка США, кроме Dow Jones, просели на фоне крупного падения котировок Alphabet, Facebook и Amazon, 3 июня передает агентство Reuters.
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Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Обновлено в 15:46
Общество
У Петропавловской крепости поселился нерпенок
Обновлено в 11:37
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Экономика
Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Apple окончательно избавилась от iTunes
Компания Apple объявила о прекращении существования iTunes в новой версии операционной системы macOS.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Рязани по делу о детской площадке задержан начальник управления ЖКХ
По информации «МедиаРязань», начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города задержали на 48 часов и доставили в Москву в рамках расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Киеве устроили акцию у здания МВД из-за убитого полицейскими мальчика
В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Кино
Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Напомним, Израиль неоднократно наносил ракетные удары по Сирии.
Обновлено вчера в 02:05
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Гаджеты
В России представлен смартфон Huawei P Smart Z
На рынке России официально представлен новый смартфон Huawei P Smart Z. Китайский бренд продолжает выводить свои устройства на международный рынок, несмотря на санкции со стороны США.
Обновлено в 14:58
Футбол
Бразильский клуб отказался продать «Зениту» защитника за 20 млн евро
«Зенит» ведет переговоры о покупке 21-летнего левого защитника бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренане Лоди, сообщает издание Gazeta Do Povo.
Обновлено в 15:01
Футбол
Украина вышла в четвертьфинал юношеского ЧМ
Сборная Украины пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 16:30
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 15:10
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 14:00
Политика
Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено в 16:48
Общество
В Саудовской Аравии увидели новый месяц
Астрономическая обсерватория в Саудовской Аравии (مرصد تمير) заявила, что увидела новый месяц.
Обновлено в 12:12
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Экономика
Акции «Газпрома» салютуют предполагаемой отставке Алексея Миллера
Еще бы: ведь не каждый день говорят не только о двукратном увеличении дивидендов (это было еще в мае), но и о том, что глава «Газпрома» Алексей Миллер может объявить об отставке.
Обновлено в 15:49
Авто
В России выросли продажи праворульных автомобилей
В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.
Обновлено в 08:59
Энергетика
Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
Обновлено в 11:28
Гаджеты
IPhone SE точно получит iOS 13
Смартфоны iPhone 6s и более новые модели смогут обновиться до актуальной версии мобильной программной платформы от Apple, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 16:23