Индексы Уолл-стрит просели после падения акций Facebook и AlphabetREGNUM 16:02

Все основные индексы фондового рынка США, кроме Dow Jones, просели на фоне крупного падения котировок Alphabet, Facebook и Amazon, 3 июня передает агентство Reuters.

Индексы Уолл-стрит просели после падения акций Facebook и Alphabet

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