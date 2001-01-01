Индексы Уолл-стрит просели после падения акций Facebook и AlphabetREGNUM вчера в 16:02

Все основные индексы фондового рынка США, кроме Dow Jones, просели на фоне крупного падения котировок Alphabet, Facebook и Amazon, 3 июня передает агентство Reuters.

Индексы Уолл-стрит просели после падения акций Facebook и Alphabet

Экономика Минпромторг не намерен разрабатывать закон об интернет-торговле Минпромторг не считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.

Политика В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.

Политика В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.

Происшествия Склад лакокрасочной продукции загорелся под Екатеринбургом Складские помещения, на которых хранится лакокрасочная продукция, загорелись в городе Арамиле Свердловской области, сообщает областное управление МЧС России.

Здоровье Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Наука Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.

Авто SEAT опубликовал первый тизер городского электрокара Mii Electric Предзаказ городского электрокара SEAT Mii Electric будет открыт в сентябре, а первые поставки ожидаемой новинки начнутся в конце 2019 года.

Происшествия В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.

Религия Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Экономика Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.

Политика WSJ: Россия отозвала большую часть своих советников из Венесуэлы Большую часть своих специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военнослужащих и выполнением контрактов на поставку российского оружия, отозвала российская сторона из Венесуэлы.

Экономика Стала известна суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Стали известны причины исков к арестованному экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову и еще нескольким лицам, которые причастны к деятельности «Группы Е4», Альфа-банк, а также «Т Плюс», которая находится под контролем Виктора Вексельберга.

Культура Собчак прокомментировала судебный иск против блогера BadComedian Баженов уточнил, что ещё в январе 2019 года в суд на него подала кинокомпания Kinodanz.

Политика Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.

Происшествия В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.

Происшествия Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.

Авто Обновленный кроссовер Hyundai Kona стал гибридным Инженеры взяли за основу ту версию гибридной системы, которая уже активно применяется в популярном кроссовере Kia Niro.

Наука Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.