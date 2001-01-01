Экономика
Индексы Уолл-стрит просели после падения акций Facebook и AlphabetREGNUM вчера в 16:02
Все основные индексы фондового рынка США, кроме Dow Jones, просели на фоне крупного падения котировок Alphabet, Facebook и Amazon, 3 июня передает агентство Reuters.
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Общество
Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе
Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено вчера в 12:34
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами
Певица Алсу, которая возобновила активность в социальных сетях, в резкой форме раскритиковала россиян, которые подвергли ее травле.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
КФУ вошел в топ-10 Национального рейтинга университетов «Интерфакса»
Ранее КФУ вошел в топ-100 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой от Times Higher Education.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова: «Уже приходит время окончательно проститься»
Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, уже несколько месяцев находится за границей.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Apple окончательно похоронила iPhone 5s
Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
Обновлено вчера в 21:03
Гаджеты
Представлен новый Apple Mac Pro
Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщили во вторник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 03:13
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено вчера в 05:23
Футбол
Сборная России разгромила «Чертаново»
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Обновлено вчера в 06:46
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Экономика
ЕК обнаружила в бюджете Греции нехватку почти пяти миллиардов долларов
В докладе говорится о "дыре" в 4,75 миллиарда евро в бюджете Греции на двухлетний период 2019–2020 годы, сообщает телеканал Antenna.
Обновлено в 02:04
Общество
Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы
37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.
Обновлено в 01:39
Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent пытается удержаться выше $61 за баррель
Со своей стороны, старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $60,5-61,4 за баррель».
Обновлено вчера в 02:37
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 02:25
Общество
Разработаны два варианта российских электронных паспортов
Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
Обновлено в 02:53
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.
Обновлено в 01:20
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге
Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.
Обновлено в 02:45
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым резким ростом зарплат
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Новой Москве неизвестные похитили у безработного 1 млн рублей
Злоумышленники ограбили безработного мужчину в Новой Москве, их добычей стали деньги в сумме более 1 млн руб. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 01:12