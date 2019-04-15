Экономика
Индексы Уолл-стрит продолжают падать из-за Goldman Sachs и CitigroupREGNUM 12:18
Фондовый рынок США продолжает падать после «разочаровывающих» отчетов компаний финансового сектора, 15 апреля передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Пугачева разгромила бывшего мужа в день своего юбилея
Алла Пугачева в ток-шоу «Пусть говорят» подвергла критике своего бывшего мужа режиссера Александра Стефановича.
Обновлено в 12:58
Технологии
Российские операторы протестировали технологию eSim
«Ростелеком» начал тестировать новую технологию eSim, выступая виртуальным сотовым оператором (MVNO) на сети Tele2.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в стену в Москве
Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
Обновлено в 14:29
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Происшествия
Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием
Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Футбол
Бартомеу: Юмтити и Лангле — два лучших центральных защитника в мире
Юмтити и Лангле являются двумя лучшими центральными защитниками в мире.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
ВКС получили два модернизированных ракетоносца Ту-95МС
В феврале президент России Владимир Путин рассказал о завершении разработки сверхзвукового ракетоносца Ту-160 Казанским авиационным заводом.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Наука
Ученые напечатали живое сердце на 3D-принтере
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон
В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Серпухове двое детей погибли при пожаре в квартире
Обновлено в 13:34
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко
Обновлено в 10:41
Здоровье
В Калининградской области направят 8,8 млрд рублей на здравоохранение за шесть лет
В Калининградской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» на развитие отрасли выделят 8,8 млрд рублей за шесть лет, сообщает издание «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 14:36
Авто
Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер
На автосалоне в Шанхае компания показала новый концептуальный кроссовер Roomzz, производство которого запланировано на 2020 год.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Ингушетии прошел обыск у правозащитника Муцольгова
Обыск проводился по уголовному делу по статьям 318 и 212 УК (насилие в отношении представителя власти, массовые беспорядки), сообщил брат правозащитника, глава ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, который во время обыска находился в доме брата.
Обновлено в 04:11
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
Обновлено в 13:41
Политика
Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите
Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Обновлено в 13:34
Общество
Льготники получат право на бесплатный проезд в электричках Петербурга
Петербургские льготники смогут круглый год ездить на пригородных электричках города совершенно бесплатно.
Обновлено в 13:50
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Политика
Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег
Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате против лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Авто
Бюджетный кроссовер Hyundai Venue прибыл в Нью-Йорк
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18