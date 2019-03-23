Финансы

Индексы Уолл-стрит преодолели утренний спадREGNUM вчера в 12:28

Фондовый рынок США преодолел утренний спад — все основные индексы Уолл-стрит растут, 25 марта передает агентство Reuters.
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Падение котировок Apple оказало основное давление на снижение индекса S&P500

ПРАЙМ04:02

Мировые фондовые индексы снижаются

Национальная служба новостей22 марта в 17:37

Фондовые индикаторы США изменились незначительно и разнонаправленно

Финмаркет01:55

С чем связана паника на мировом фондовом рынке

RT на русскомвчера в 12:48

Американские биржевые индексы рухнули на закрытии торгов

Московский Комсомолец22 марта в 17:49

Фондовые торги в США завершились преимущественно в «красной зоне»

Росбалт02:12

Фондовые торги в США закрылись значительным снижением индексов

ТАСС22 марта в 17:22
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Политика

Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей Сноудена

Обновлено вчера в 21:17
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:06
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
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Росконтроль назвал лучшие средства для мытья пола

Обновлено в 01:48
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Москве у мужчины при помощи электрошокера похитили 1 млн рублей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, неизвестные напали на мужчину с помощью электрошокера, а затем открыто похитили у него сумку.
Обновлено в 02:44
Общество

За избиение Шнурова обещали пять миллионов

Обновлено вчера в 14:08
Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Здоровье

На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ

В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.
Обновлено вчера в 19:44
Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

В раде увидели решение экономических проблем Украины в России

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика

Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Авто

СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка

Обновлено в 03:35
Экономика

В России увеличились закупки отечественных лекарств

С начала 2019 года жители России чаще покупают отечественные препараты.
Обновлено в 02:09
Политика

Airbus поставит в Китай 300 самолетов на 30 миллиардов евро

Обновлено в 01:20
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Наука

Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»

Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33
Хоккей

«Даллас» обыграл «Виннипег», Радулов набрал 2 очка, Ничушкин — 1

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде переиграл «Виннипег Джетс» — 5:2. По 2 гола в составе победителей забили Радек Факса и Тайлер Сегин, еще один — Эса Линделль.
Обновлено вчера в 22:59
Транспорт

ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права

Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Космос

Уфологи: в Антарктиде обнаружен инопланетный комплекс

Якобы иноземные «войска» уже построили на территории Антарктиды готовый военный комплекс.
Обновлено вчера в 00:33
Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

Племянник Аллы Пугачевой попал под машину

Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Политика

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
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