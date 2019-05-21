Индексы Уолл-стрит отыгрались после спада из-за HuaweiREGNUM 21 мая в 16:35

Основные индексы фондового рынка США поднялись примерно на 1% через день после спада из-за ограничений Белого дома против Huawei, 21 мая передаёт агентство Reuters.

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

Происшествия Улицу в Лондоне закрыли из-за подозрительного предмета Полиция Лондона перекрыла правительственную улицу Уайтхолл из-за обнаружения подозрительного предмета.

Общество За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.

Общество Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.

Шоу-бизнес Поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась Поездка российской певицы, актрисы и телеведущей Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась.

Культура Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.

Хоккей Финны победили шведов и в полуфинале сыграют со сборной России "Тре Крунур" уступили своим принципиальным соперникам со счетом 4:5 в овертайме. В полуфинале турнира финны сразятся с российской командой.

Общество С марта над аэропортом Южно-Сахалинска раздаются оружейные выстрелы Установки воспроизводят репеллентные импульсные акустические сигналы, проще имитируют оружейные выстрелы разного калибра.

Авто Lada Granta стала самым популярным автомобилем на Северном Кавказе Lada Granta стала самым популярным автомобилем на Северном Кавказе с результатом 775 реализованных экземпляров, что на 25,4% больше.

Технологии Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.

Наука В Канаде нашли гриб, которому миллиард лет До сих пор самыми древними окаменелыми грибами считались образцы из Шотландии, чей возраст составлял около 400 млн лет.

Футбол Испанская пресса сообщает о конфликте Неймара и Мбаппе Как сообщает испанское издание Sport.es, между нападающими "ПСЖ" Неймаром и Киллианом Мбаппе возник конфликт.

Космос Работавший на SpaceX инженер арестован в США По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.

Наука Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Музыка Пересмотрены официальные итоги «Евровидения» Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Происшествия СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Экономика Трамп выделил 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам Президент США Дональд Трамп объявил, что выделяет 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам на фоне конкуренции со стороны Китая.

Хоккей Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес» Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".

Политика Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский.

Космос В США объяснили лунный провал СССР В августе 2016 года в США основной причиной провала лунной программы СССР называли то, что основные подрядные работы по ней проходили в организациях, находящихся в ведении Челомея, который состоял в напряженных отношениях с Королевым.

Происшествия Три поезда застряли в тоннеле московского метро Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.

Армия и оружие Боевики взяли в заложники группу военных на юге Сирии По данным издания, банда боевиков состоит из бывших членов вооруженных группировок, которые сдались САА на юге Сирии.

Политика Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.