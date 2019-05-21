Экономика

Индексы Уолл-стрит отыгрались после спада из-за HuaweiREGNUM 21 мая в 16:35

Основные индексы фондового рынка США поднялись примерно на 1% через день после спада из-за ограничений Белого дома против Huawei, 21 мая передаёт агентство Reuters.
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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

Росбалт02:12

Индекс трампоопасности

Российская газета21 мая в 16:20

Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:41

Почему аналитики предсказали снижение американских биржевых индексов

РБКвчера в 09:19

Биржи США закрылись в минусе на отсутствии позитивных новостей по отношениям с Китаем

ПРАЙМвчера в 16:45

Фондовый рынок США пострадал из-за санкций против Huawei

Красная весна21 мая в 05:51

Индексы США начали неделю в «красной зоне»

Finam.Ru21 мая в 02:12
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Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Обновлено вчера в 13:58
Авто

Уникальная Волга, которая заставляет обернуться

Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.
Обновлено вчера в 02:55
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие

Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе

Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.
Обновлено вчера в 08:44
Наука

Ученые выяснили, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение

Обновлено в 00:52
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено вчера в 18:59
Политика

Тимошенко выступила против референдума о диалоге с Россией

Обновлено вчера в 17:51
Общество

Названа средняя цена на выпускные платья для девушек

Обновлено вчера в 22:30
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено вчера в 02:40
Шоу-бизнес

Ирина Шейк прогулялась с двухлетней дочерью в парке

Шейк устроила для двухлетней дочери Леи веселую прогулку в парке, где они побегали, а затем отдохнули, посидев на газоне.
Обновлено вчера в 19:20
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили падение

Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют

Сегодня, 24 мая, в России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют.
Обновлено в 01:44
Футбол

Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионов

Ожидается, что футболист сможет сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1 июня). Кейн тренируется, восстановление идет полным ходом.
Обновлено в 01:50
Общество

В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка

Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны

Обновлено вчера в 11:21
Баскетбол

Названы символические сборные сезона в НБА

Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Авиарейс из Кургана до Москвы задержан из-за технических неполадок

Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
Обновлено в 01:42
Общество

Рособрнадзор: основной период ОГЭ-2019 начнется в пятницу

Основной период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов начнется в пятницу, 24 мая, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено в 02:15
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Здоровье

Больше тысячи томичей пострадали от укусов клещей за неделю

С 16 по 22 мая в Томской области зарегистрировано 1076 обращений граждан с присасыванием клещей, в том числе 196 детей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:16
Политика

Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке, передает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 23:11
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В Пермском крае загорелся газопровод

Обновлено в 00:59
Общество

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
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