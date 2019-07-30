Финансы

Фондовый рынок США вырос на данных о ВВПNews.ru вчера в 01:20

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Максимальную поддержку квартальному ВВП за 10 лет обеспечили государственные расходы, которые подскочили на 5%. Также на 4,3% выросли потребительские расходы, составляющие 70% показателя. При этом инвестиции бизнеса сократились на 0,8%.
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