Финансы

Индексы Уолл-стрит отступили от рекордных максимумовREGNUM 10:41

1 фото
На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 0,21 пункта при открытии до 27 192,24 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,39 пункта (0,05%), на уровне 3024,47 пункта, индекс Nasdaq снизился на 5,11 пункта (0,06%), до 8325,10 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,09%

Financial One09:32

В центре внимания будет заседание ФРС США

Finam.Ru11:20

Уолл-стрит: Dow Jones застыл, Nasdaq катится вниз

REGNUM11:44

Индексы США в понедельник показали разнонаправленную динамику в ожидании решения ФРС

ПРАЙМ17:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:07, Вашингтон
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП под Самарой

Столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения пострадали восемь человек. Среди пострадавших — двое детей — трех и 16 лет.
Обновлено в 15:17
Политика

МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров

Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Общество

Гусиная свадьба состоялась в Минске вопреки запретам властей

Обновлено в 16:01
Футбол

Милевский: у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказался о будущем полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки, а также об обстановке в национальной команде Украины.
Обновлено в 12:52
Экономика

Зарплата главы Фонда моногородов в 2018 г превышала бюджет некоторых моногородов – СП РФ

Зарплата генерального директора НК "Фонд развития моногородов" в 1 миллион рублей в месяц превышала расходы бюджетов некоторых моногородов в 2018 году, говорится в материалах проверки Счетной палаты РФ по реализации программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 17:15
Общество

В российских магазинах появятся товары с AliExpress

Обновлено в 05:53
Космос

Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска

Обновлено 27 июля в 10:08
Происшествия

После убийства экс-чемпиона России по кикбоксингу возбудили дело

Обновлено в 10:17
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Кино

В новом фильме Мартина Скорсезе снимутся Де Ниро и Ди Каприо

Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо примут участие в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», передаёт РИА Новости со ссылкой на Tusla World.
Обновлено в 16:30
Здоровье

Как защитить себя от смога?

Ведь на фоне массового горения активно появляется смог, который крайне негативно отражается на состоянии здоровья людей из зоны пожаров.
Обновлено в 17:24
Кино

Sony назвала имена кандидатов на кресло режиссера фильма «Веном 2»

Корпорация Sony назвала, кто может занять режиссерское кресло, обладатель которого займется съемками фильма «Веном 2».
Обновлено в 05:01
Футбол

«Ювентус» начнет чемпионат Италии матчем с «Пармой»

Обновлено в 14:18
Общество

В Красноярском крае растёт площадь лесных пожаров

Обновлено в 00:44
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Игры

Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей

Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.
Обновлено в 02:31
Гаджеты

Пользователи Nintendo Switch получили возможность установки Android

На Nintendo Switch появилась возможность установки полноценной версии операционной системы Android, сборка с прошивкой для консоли Nintendo была опубликована на форуме XDA Developers.
Обновлено в 08:33
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Реал» отдал Майораля в аренду «Леванте»

Нападающий «Реала» Борха Майораль перешел в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Обновлено в 15:10
Футбол

Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»

Обновлено в 16:36
Гаджеты

Разработчики TikTok выпустят собственный смартфон

Обновлено в 11:32
Политика

В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста

Обновлено в 07:58
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Футбол

Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Россия и Иран расширят военное сотрудничество

Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено в 17:16
Космос

Китай вывел на орбиту спутники дистанционного зондирования

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования «Яогань-30». Об этом заявили в корпорации космической науки и техники (CASC).
Обновлено 27 июля в 01:30
Авто

В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta

Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
ещё по теме
Главное