Финансы
Индексы Уолл-стрит отступили от рекордных максимумовREGNUM вчера в 10:41
На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 0,21 пункта при открытии до 27 192,24 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,39 пункта (0,05%), на уровне 3024,47 пункта, индекс Nasdaq снизился на 5,11 пункта (0,06%), до 8325,10 пункта.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
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Задержан ректор Дагестанского государственного университета
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