Финансы
Индексы Уолл-стрит отступили от рекордных максимумовREGNUM вчера в 10:41
На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 0,21 пункта при открытии до 27 192,24 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,39 пункта (0,05%), на уровне 3024,47 пункта, индекс Nasdaq снизился на 5,11 пункта (0,06%), до 8325,10 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России
Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
Политика
Против Порошенко завели новое уголовное дело
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено очередное уголовное дело.
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Здоровье
От спелости бананов зависит их питательность и полезность
Эксперт по питанию рассказал, как спелость бананов влияет на их пользу.
Обновлено в 00:13
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Экономика
Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Китае казнили убийцу, вместо которого ранее казнили невиновного
ИА «Ореанда-Новости» Серийного убийцу суд средней ступени города Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия приговорил к смертной казни, ранее за его преступления был казнён невиновный молодой человек.
Обновлено в 01:21
Экономика
Фунт стерлингов рекордно обвалился
Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Верховную Раду может возглавить председатель партии «Слуга народа»
Партия "Слуга народа" набрала на них 43,16 процента голосов, на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (13,05 процента), на третьем — партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента).
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП в ТиНАО
Два человека пострадали в аварии с участием двух автомобилей в ТиНАО.
Обновлено в 01:26
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га
Обновлено вчера в 13:49
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Космос
Россия разрабатывает программу защиты от астероидов
Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций
В материале журнала Forbes Рапоза утверждает, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не подтвердил, что Россия «повлияла» на исход президентских выборов в США, «реабилитировал страну», передает ИноСМИ.
Обновлено в 01:52
Общество
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд
Обновлено вчера в 12:49
Здоровье
В Приморье совершенствуют первичную медико-санитарную помощь
По словам руководителя проекта, врио вице-губернатора Приморья – главы департамента здравоохранения Виктора Фисенко, реализация регионального проекта помогает повысить доступность для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе на малонаселенных и труднодоступных территориях.
Обновлено в 01:59
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Общество
Зарплата в Челябинской области признана самой низкой на Урале
Наивысший заработок на Урале предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе: средняя зарплата там составляет 57,5 тыс. руб.
Обновлено в 01:22
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Речь для Генассамблеи ООН готовят Трамп, Рухани и Зеленский
Выступление на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируют лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел.
Обновлено в 01:49
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено 28 июля в 18:47
Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассу
"В 05.30 (00.30 мск) 30 июля закрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении. В конце июня в Иркутской области произошло наводнение.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Перми задержана банда мошенников
Полицейские задержали группу мошенников в Перми.
Обновлено вчера в 23:30
Космос
Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска
Обновлено 27 июля в 10:08