Финансы
Индексы Уолл-стрит открыли торги на прежних позицияхREGNUM 10:19
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня индексы Уолл-стрит выросли на волне «торгового оптимизма» после саммита G20 и возобновления торговых переговоров между США и Китаем.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Обновлено в 13:01
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи гибелью 14 моряков-подводников в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 13:51
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Авто
Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70
В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено в 15:50
Общество
Осенняя погода ожидается в Москве на выходных
Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован
Обновлено в 16:29
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Общество
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Осеннее обновление Windows 10 будет небольшим
Обновление выйдет в сентябре и принесёт разве что новую технологию распространения патчей, которая позволит Windows 10 May 2019 Update установить свежий билд как обычное кумулятивное обновление.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Музыка
Майли Сайрус презентовала клип на песню Mother’s Daughter
Американская певица, автор песен и актриса Майли Сайрус презентовала новый клип на песню Mother's Daughter.
Обновлено в 11:28
Происшествия
7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области
7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 05:55
Игры
К Conqueror’s Blade присоединились «Рыцари ордена»
Полководцы Conqueror’s Blade могут взять под своё управление пять новых отрядов: западные копейщики, мечники-ветераны, пешие рыцари, копьеносцы ордена, рыцари ордена.
Обновлено в 08:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество
Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея
ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.
Обновлено в 14:41
Авто
Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Автотором, ПСМА, Toyota и Volvo
Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей
Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено в 08:06
Наука
На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов
Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Футбол
Газпромбанк и РЖД станут официальными партнерами РФС
Другим партнером РФС станет РЖД, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров, и собеседник в РЖД.
Обновлено в 13:38