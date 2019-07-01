Финансы

Индексы Уолл-стрит открыли торги на прежних позицияхREGNUM 10:19

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня индексы Уолл-стрит выросли на волне «торгового оптимизма» после саммита G20 и возобновления торговых переговоров между США и Китаем.
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Фондовый рынок США вышел в плюс к окончанию торгов

REGNUM16:25

Впервые за 7 кварталов американские компании сократили расходы на buyback

Финмаркет10:17

Рынки будут отыгрывать итоги саммита G20

Finam.Ruвчера в 11:20

Рост индексов США стих к концу первого торгового дня июля

РБК02:00

В фокусе - выступления членов FOMC

ПРАЙМ05:28

ИНДЕКС S&P 500 СНИЗИЛСЯ НА 0,04%

Financial One09:39

Диалог Трампа и Си Цзиньпина «подкинул» DowJones на 235 пунктов

Inc.Russiaвчера в 02:52
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Обновлено в 13:01
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи гибелью 14 моряков-подводников в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Авто

Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70

В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено в 15:50
Общество

Осенняя погода ожидается в Москве на выходных

Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован

Обновлено в 16:29
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Обновлено в 08:50
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Общество

Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

Обновлено в 07:50
Гаджеты

Осеннее обновление Windows 10 будет небольшим

Обновление выйдет в сентябре и принесёт разве что новую технологию распространения патчей, которая позволит Windows 10 May 2019 Update установить свежий билд как обычное кумулятивное обновление.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек

На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Музыка

Майли Сайрус презентовала клип на песню Mother’s Daughter

Американская певица, автор песен и актриса Майли Сайрус презентовала новый клип на песню Mother's Daughter.
Обновлено в 11:28
Происшествия

7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области

7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 05:55
Игры

К Conqueror’s Blade присоединились «Рыцари ордена»

Полководцы Conqueror’s Blade могут взять под своё управление пять новых отрядов: западные копейщики, мечники-ветераны, пешие рыцари, копьеносцы ордена, рыцари ордена.
Обновлено в 08:35
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество

Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея

ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.
Обновлено в 14:41
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Автотором, ПСМА, Toyota и Volvo

Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже

Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей

Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено в 08:06
Кино

В состав Американской киноакадемии вошли три российских режиссера

Обновлено в 15:30
Наука

На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов

Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Футбол

Газпромбанк и РЖД станут официальными партнерами РФС

Другим партнером РФС станет РЖД, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров, и собеседник в РЖД.
Обновлено в 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
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